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PLG冠軍戰》飛蒙古真的好累！林正自嘲：冠軍戰先發是犧牲打

2025/05/14 18:19

領航猿林正。（資料照，記者林正堃攝）領航猿林正。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿長人林正這次隨隊赴蒙古參與亞洲冠軍聯賽（BCL），總冠軍系列賽也都先發上陣，對於自己的任務，他說：「教練希望我一上場能拉高防守強度，同時試探裁判尺度。」

領航猿結束總冠軍賽第3戰隔天馬上飛往蒙古，參與BCL賽事，昨天下午才抵達台灣，今天晚上馬上又要打冠軍戰。這次有隨隊前往蒙古的林正坦言，由於班機都是清晨，等於是在自己平常睡覺時間要去搭機，「感覺蒙古好像也有時差一樣，真的是滿累的。」

這季參與東超、BCL，林正笑說：「這季飛了10幾次，把過去幾季出國的機會都用完了。」但他認為，這些機會讓他能適應疲勞，和各國選手交流是很好學習機會，都是不錯的經驗。

205公分的林正為領航猿倚重的禁區戰力，今年總冠軍系列賽前3戰，獲得先發機會，他說：「教練希望我上場能夠拉高防守強度，面對球迷的期待，我希望盡力贏下每一戰。」

只是要對抗莫巴耶等好手，讓林正累積犯規速度相當快，他在過去3戰平均拿下2分、3.7籃板，他自嘲，「主要是先試探一下裁判尺度，才會太快累積犯規，等於是讓我犧牲打。」

林正認為，這幾場打下來，自己應該要有更多侵略性，進攻欲望要強烈一些，「自己的進攻不好也可以去做其他事情，掩護、為隊友製造機會之類。」

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