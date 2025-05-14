經典賽》台灣隊備戰！陳偉殷、郭泓志、林威助確定加入團隊

陳偉殷、郭泓志、林威助確定加入經典賽情蒐團隊。（資料照，本報合成圖）

〔記者林宥辰／台北報導〕世界棒球經典賽資格賽，台灣隊取得2026經典賽會內賽資格，中華職業棒球大聯盟已開始統籌情蒐團隊與後勤團隊，情蒐團隊將延續世界棒球12強、經典賽資格賽的團隊，目前已由統籌教練陳瑞昌率領情蒐小組結合運動數據分析公司組成WBC情蒐團隊，進行相關的情蒐備戰工作。

面對明年的經典賽，聯盟持續擴充、強化情蒐團隊量能，經與團隊溝通討論後，蔡其昌會長邀請過去旅外經驗豐富的球員陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助等三人加入團隊，主要工作將協助教練團關心與掌握旅外球員動態，並提供團隊專業意見。

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聯盟指出，這次除了維持原有情蒐團隊的規模外，仍希望持續強化情蒐團隊的量能，因此特別邀請陳偉殷、郭泓志、林威助等三位旅外經驗豐富的球員來協助情蒐團隊。陳偉殷選手具有旅美、旅日深厚資歷，更效力過美國職棒大聯盟金鶯與馬林魚隊，將以協助觀察旅美選手的狀態為主。

前旅美左投郭泓志則是在美國職棒大聯盟道奇隊奮鬥期間留下優異成績，經歷多次手術波折，也被譽為「不死鳥」，希望借重他的經驗與專業，協助關心旅美球員的狀況。前旅日名將、現富邦悍將副領隊林威助在擔任選手期間旅日經驗豐富，返台打球退休後也長期投入在執教工作，因此特別邀請他協助關心與掌握旅日選手的動態，以提供情蒐團隊更多專業意見。

聯盟表示，蔡其昌會長非常重視國家隊的後勤與情蒐團隊，投入備戰資源歷屆之最，除了世界12強團隊的規模持續維持外，仍希望有更多專業人士的加入協助，為國家隊備戰工作盡一份力量，把備戰經典賽的前期工作做得更完備，成為國家隊教練團與球員選手們的最強後盾。除了情蒐團隊已啟動相關作業工作外，團隊預計七月起陸續拜訪在美國與日本的選手。

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