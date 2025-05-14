「半人半神」卡特重返NBA舞台 明年起轉戰NBC球評

NBC官方宣布邀請卡特（Vince Carter）加入轉播團隊，正式回歸NBA行列。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）明年起重新取得NBA轉播權，昨（13）日宣布邀請名人堂球星卡特（Vince Carter）加入球評團隊，擔任棚內分析，將和另一位NBA傳奇「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）搭檔。NBC也在官方X平台發文歡迎卡特，表示很期待NBA重返NBC，也很開心能和安東尼及轉播團隊一起合作。

綜合外媒報導，NBC表示，卡特會在2025-26球季正式登場，屆時比賽將在NBC與Peacock平台播出，季後賽期間每週至少會現身一次。這次轉播團隊星光熠熠，NBC也於昨天宣布籃球傳奇喬丹（Michael Jordan）將以特別貢獻者身份參與。除卡特與安東尼外，還有克勞佛（Jamal Crawford）與「大嘴」米勒（Reggie Miller）擔任場邊球評，主持轉播的則是提里科（Mike Tirico）與伊格（Noah Eagle）。

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卡特在NBA打了22季，曾效力8支球隊，包括暴龍、籃網、老鷹、小牛、灰熊等，其中最被球迷記住的還是他在暴龍與籃網的巔峰時期，兩隊也已退役他穿過的15號球衣。他在2000年雪梨奧運飛越法國中鋒魏斯（Frederic Weis）的灌籃畫面，就是由當時擁有NBA轉播權的NBC播出，被視為他生涯最經典的瞬間之一。

NBC官方也在X平台貼文歡迎卡特加入，對此卡特則表示，「能成為NBA重返NBC的一份子我很感激，也很期待與轉播團隊合作，為球迷帶來最精彩的內容。」

Another dynamic name in the NBA on NBC and Peacock studio.



Welcome to the team, Vince Carter! pic.twitter.com/EXnGWH8hFl — NBA on NBC and Peacock （@NBAonNBC） May 13, 2025

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