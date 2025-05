「半人半神」卡特重返NBA舞台 明年起轉戰NBC球評

NBC官方宣布邀請卡特(Vince Carter)加入轉播團隊,正式回歸NBA行列。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家廣播公司(NBC)明年起重新取得NBA轉播權,昨(13)日宣布邀請名人堂球星卡特(Vince Carter)加入球評團隊,擔任棚內分析,將和另一位NBA傳奇「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)搭檔。NBC也在官方X平台發文歡迎卡特,表示很期待NBA重返NBC,也很開心能和安東尼及轉播團隊一起合作。

綜合外媒報導,NBC表示,卡特會在2025-26球季正式登場,屆時比賽將在NBC與Peacock平台播出,季後賽期間每週至少會現身一次。這次轉播團隊星光熠熠,NBC也於昨天宣布籃球傳奇喬丹(Michael Jordan)將以特別貢獻者身份參與。除卡特與安東尼外,還有克勞佛(Jamal Crawford)與「大嘴」米勒(Reggie Miller)擔任場邊球評,主持轉播的則是提里科(Mike Tirico)與伊格(Noah Eagle)。

卡特在NBA打了22季,曾效力8支球隊,包括暴龍、籃網、老鷹、小牛、灰熊等,其中最被球迷記住的還是他在暴龍與籃網的巔峰時期,兩隊也已退役他穿過的15號球衣。他在2000年雪梨奧運飛越法國中鋒魏斯(Frederic Weis)的灌籃畫面,就是由當時擁有NBA轉播權的NBC播出,被視為他生涯最經典的瞬間之一。

NBC官方也在X平台貼文歡迎卡特加入,對此卡特則表示,「能成為NBA重返NBC的一份子我很感激,也很期待與轉播團隊合作,為球迷帶來最精彩的內容。」

