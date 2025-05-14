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中職》近年罕見！對手單局3E 富邦悍將仍苦吞苦澀1敗

2025/05/14 22:08

曾峻岳。（資料照，記者塗建榮攝）曾峻岳。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將終結者曾峻岳今天守不住1分領先，9局上控球大暴走，滿壘保送導致救援失敗，台鋼雄鷹王柏融補上致勝2分打點安打，終場以6：4逆轉富邦，系列賽以1勝1敗收尾。

雙方前3局各攻下1分，台鋼卻在4局下守備大亂調，二、游郭永維跟曾子祐都發生接球失誤，加上捕手張肇元沒接乾淨王柏融的回傳球再被聯盟紀錄組記失誤，單局3次失誤追平台鋼隊史最多，只是富邦未能把握機會重擊台鋼，單局僅攻下1分。

張肇元在5局上擊出本季第2轟，一棒扳平戰局，2出局攻勢再起，林家鋐串聯王柏融的適時二壘安打，攻下超前分。張肇元此役4支3，包括9局上重要的續命安打。

7局下，富邦范國宸、董子恩在1出局連續對黃子豪敲安，台鋼換上黃群救火，卻對周佳樂投出四壞，富邦攻佔滿壘，林澤彬擊出2分打點的逆轉安打。

富邦1分領先的戰局交給曾峻岳關門，他卻控球大暴走，單局投出3次保送，包括滿壘保送紀慶然導致救援失敗，最終被王柏融敲致勝安打黯然退場，僅投0.2局猛掉3分，本季首度救援失敗。

近3年只要有球隊單局發生3次失誤，沒有球隊拿過勝利，今天台鋼寫下近3年第1次，前一次是2021年11月2日統一獅隊，他們在7局單局3次失誤，最終仍以5：3擊敗樂天桃猿。

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹張肇元敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹張肇元敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹林家鋐。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹林家鋐。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林澤彬。（記者陳志曲攝）富邦悍將林澤彬。（記者陳志曲攝）

王柏融。（記者陳志曲攝）王柏融。（記者陳志曲攝）

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