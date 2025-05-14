世界盃資格賽》中國男籃明年3月踢館台灣 籃協：努力辦好比賽

籃協副秘書長張承中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2027年FIBA世界盃籃球資格賽分組結果出爐，台灣男籃與中國、日本、南韓3國同為B組，形成東亞大戰，中國預計明年3月踢館台灣，將是FIBA實施主客場制後，中國隊首度來台。

根據FIBA公布的賽程，台灣首戰將在今年11月28日作客日本，12月1日主場迎戰日本，2026年2月26日主場迎戰南韓，3月1日主場迎戰中國，7月3日作客南韓，7月6日作客中國。

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球評古硯偉分析，台灣男籃這次避開紐西蘭、澳洲以及菲律賓3支勁旅，已經堪稱是上上籤，不過晉級機會仍不高，想闖進第2輪至少要搶下2勝，「這三隊帳面上的戰力我們不會到完全不能贏，但準備多少，可能會讓結果差很多。」

至於備受討論的中國作客台灣一戰，古硯偉舉2023年奧運預選賽期間敘利亞大馬士革受到戰火波及依舊未更換比賽地點為例，認為中國對決台灣不太可能移至第三地舉行，且由於後續賽程變數大，中國棄賽不來台的可能性也不高，他直言，在維安與政治敏感度上對籃協來說是前所未有的考驗。

籃協副秘書長張承中受訪時同樣認為中國男籃不太可能不來台，但強調希望單純以一場籃球比賽來看待，「這是國際籃總主辦的比賽，籃協作為承辦單位，就是盡全力把比賽辦好。」

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