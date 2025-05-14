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NBA季後賽》約基奇超狂數據史上首見 金塊隊友：有他在就有機會反彈

2025/05/14 21:10

約基奇。（美聯社）約基奇。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊三屆MVP明星中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今日在西部準決賽第5戰繳出44分、15籃板和5助攻的全能數據，但仍無法幫助球隊贏球，以105：112輸給聯盟戰績最佳的雷霆，系列賽陷入2勝3敗的淘汰邊緣。約基奇賽後表示，今天會輸球不是因為失誤太多，而是投不進球。

約基奇在西部季後賽次輪近3場陷入嚴重的投籃低潮，連續3場命中率不到40%，不過今天找回手感，全場25投17中、命中率高達68%，包括射進5顆三分球，繳出44分、15籃板、5助攻、2抄截，他在第四節獨拿13分，但隊友找不到準心，合計15投僅1中，10度在三分外線出手都落空，僅拿下6分，這也成為球隊輸球主因。

約基奇成為NBA史上首位在單一系列賽中兩度繳出「40分、15籃板、5助攻」數據的球員，他曾在G1攻下42分、22籃板和6助攻的超狂數據。對此，約基奇表示，雷霆的防守沒有什麼改變，只是自己能把球投進去。

「約基奇今晚表現得太不可思議了，」金塊代理總教練阿德爾曼（David Adelman）認為，大家都很拚，但仍有進步空間，如果能持續創造像今天一樣的空檔，然後把握住進球機會，下一戰就能贏球。

C.布朗（Christian Braun）希望約基奇第6戰也能再度爆發，將戰局延續下去，「他可以再做一次，我們已經看了無數遍了，同時也需要很多人能夠得分，下一場一定會有所反彈，我們有約基奇在就還有機會。」

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