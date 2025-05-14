中職》威能帝完全壓制統一獅 開季5連勝、7連不敗

威能帝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿威能帝先發6局無失分，捕手張閔勛打出3安打、3打點，10:1大勝戰績排名第1的統一獅，威能帝成為本季第1個5勝投手。

威能帝只被擊出3支安打，投出3次三振，沒有任何保送，贏得開季5連勝、7連不敗，不但勝投單獨領先，防禦率1.65也直逼台鋼雄鷹後勁的1.62。

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第1局樂天首名打者陳晨威擊出二壘打，靠著暴投上到三壘，林立打出游擊滾地球換回1分，1:0領先。

第3局樂天率先上場的林政華又安打，統一先發投手郭俊麟連投2次四壞球形成滿壘，林泓育二壘打攻下2分，郭俊麟再投投四壞球和觸身球，讓樂天擠回1分，統一起用劉予承中繼，曾冠傑內野安打再下一城，將比數拉開到5:0。

第4局林立安打並盜上二壘，林智平、林子偉和張閔勛安打攻下3分，第6局林泓育、林子偉和張閔勛連續安打追加1分，比數來到9:0。

第7局樂天換上邱駿威，一上場就被陳重廷安打，再出現暴投和投手犯規而奉送1分；下半局樂天林政華擊出三壘打，陳晨威高飛犧牲打，10:1仍領先9分。

郭俊麟本季初登板仍過不了天敵樂天這一關，只投2.1局投出4次四死球，被擊出3支安打失5分，生涯對樂天先發11場一勝難求，慘遭對戰10連敗。

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