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PLG冠軍戰》夜王甦醒！盧峻翔砍28分 領航猿擊退勇士扳平系列賽

2025/05/14 22:04

領航猿盧峻翔。（記者王藝菘攝）領航猿盧峻翔。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔今天在總冠軍賽關鍵第4戰飆出全場最高28分，還比出招牌手錶手勢，率隊以91：75擊敗富邦勇士，系列賽追成2：2平手。

系列賽以1：2落後的領航猿今天變陣出擊，洋將人選做出更動，由布依德取代瓊斯先發，另外擺上陳昱瑞、盧峻翔、白曜誠和伯朗。

領航猿開局打出10：2領先，過去幾戰手感低迷的盧峻翔首節獨攬8分，一度助隊取得領先，但勇士很快靠著洪楷傑三分球超前，加上威希三分打，首節打完暫時以21：19領先。

雙方次節你來我往，領航猿該節最後2分鐘靠著布依德扣籃一度超前，但勇士莫巴耶強攻禁區討回優勢，半場打完勇士仍以43：40領先。莫巴耶在上半場拿下12分為全場最高，領航猿盧峻翔、布依德都進帳全隊最高10分。

領航猿在第3節持續緊追，該節最後1分鐘，勇士靠著林志傑三分球要回領先，雙方僅帶著1分差距進入決勝節。領航猿在末節打出6：1攻勢超前，隨後威西因為對裁判比「收錢」手勢，遭判技術犯規，累積6犯畢業。

隨後領航猿靠著盧峻翔罰球和李家慷三分球擴大領先，賴廷恩很快飆進三分球反擊，勇士持續緊咬。終場前2分鐘，盧峻翔連拿5分，助隊將領先擴大到雙位數，他也激動地比出招牌手錶手勢，令客場猿隊球迷陷入瘋狂。勇士也無力逆轉戰局，只能眼看對手在自家主場拿下勝利。

領航猿盧峻翔繳出全場最高28分、4籃板，伯朗18分、15籃板，布依德16分；勇士方面，莫巴耶拿下全隊最高19分，洪楷傑12分次之。

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