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PLG冠軍賽》對盧峻翔保持信心 陳信安「灌雞湯」鼓勵還自曝擺脫低潮方法

2025/05/15 06:50

盧峻翔。（記者王藝菘攝）盧峻翔。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔在總冠軍系列賽前3戰進攻狀況低迷，但他昨在第4戰繳出28分，助隊取勝。即便他手感一度迷航，但領航猿副領隊陳信安對他仍有信心，他相信這就是個過程跟學習經歷，要靠他自己才能突破。

年度MVP盧峻翔在總冠軍系列賽陷入低潮，前3戰平均只拿9.7分，投籃命中率剩21.7%，和例行賽場均17.9分相比下滑不少。他在第3戰賽後曾低落地表示，他覺得全世界都在與自己對抗，但很感謝副領隊陳信安一直鼓勵自己。

即便是台灣籃壇的傳奇球星，陳信安不諱言，年輕時他也碰過撞牆期，「我也有過這種狀況不好，掉到自己情緒裡的時候，別人講什麼都聽不進去。」他完全能理解盧峻翔的狀況，「一方面會擔心，但也不覺得是壞事，我們一直鼓勵他，希望他把焦慮轉換成興奮感，他原本就有種明星特質在，我相信他能去突破。」

談起過去低潮時都怎麼調適，陳信安自爆靠吃來解決，「狀態不好我就去吃東西，吃飽就想睡了，睡一覺起來就沒事了。」陳信安認為，吃東西排解壓力對他而言或許有效，但盧峻翔的心態問題，還是得倚靠運動心理學的專業來解決會比較理想，「每個人調整的方式不同，我只能用我自己的經驗去分享。」

至於李家慷部分，陳信安坦言，他並非自己一開始最看好的球員，但他這次都能適時地跳出來，且這一路上展現不放棄的精神，「我都會鼓勵大家要朝他的精神去努力。」

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