MLB》「法官」賈吉初速189KM致勝轟！本季15轟獨居全壘打王寫紀錄

〔體育中心/綜合報導〕洋基與水手3連戰最終戰,當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出本季第15轟,再度獨居大聯盟全壘打王寶座,幫助洋基3:2超前力克水手,以2勝1敗拿下系列賽。

洋基本季最大驚奇葛里遜(Trent Grisham)開賽就夯中外野超深遠飛球,眼看要形成首打席全壘打,結果被水手當家球星「J-Rod」羅德里奎茲(Julio Rodríguez)超狂美技沒收。3局下羅德里奎茲適時二壘安打率先攻下2分,不過6局上洋基反攻,2出局後沃爾普(Anthony Volpe)與多明格茲(Jasson Domínguez)連續二壘安打追回1分。

7局上洋基派出本季回春的MVP強打高德施密特(Paul Goldschmidt)代打,他也不負眾望敲出追平陽春砲,本季第5轟出爐;8局上賈吉再送上一支擊球初速117.7英哩(約189公里)、飛行距離444英呎的超前暴力陽春砲,幫助洋基鎖定勝利。

