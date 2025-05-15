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MLB》「法官」賈吉初速189KM致勝轟！本季15轟獨居全壘打王寫紀錄

2025/05/15 07:35

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與水手3連戰最終戰，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第15轟，再度獨居大聯盟全壘打王寶座，幫助洋基3：2超前力克水手，以2勝1敗拿下系列賽。

洋基本季最大驚奇葛里遜（Trent Grisham）開賽就夯中外野超深遠飛球，眼看要形成首打席全壘打，結果被水手當家球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）超狂美技沒收。3局下羅德里奎茲適時二壘安打率先攻下2分，不過6局上洋基反攻，2出局後沃爾普（Anthony Volpe）與多明格茲（Jasson Domínguez）連續二壘安打追回1分。

7局上洋基派出本季回春的MVP強打高德施密特（Paul Goldschmidt）代打，他也不負眾望敲出追平陽春砲，本季第5轟出爐；8局上賈吉再送上一支擊球初速117.7英哩（約189公里）、飛行距離444英呎的超前暴力陽春砲，幫助洋基鎖定勝利。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉賽後打擊率0.412，超越2001年曼尼（Manny Ramirez）、1930年克萊（Chuck Klein）成為史上開季43戰15轟、打擊率第3高的打者；同時這也是他生涯第11支初速超過117英哩的全壘打，名列史上第2，僅次隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的22轟。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）主投5局被敲4安失掉2分無關勝負，飆出9次三振，僅出現1次四壞保送，賽後防禦率4.61；漢彌爾頓（Ian Hamilton）中繼1.1局2K無失分收本季首勝；終結者威佛（Luke Weaver）1局狂飆3K三上三下，收下本季第4次救援成功。

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