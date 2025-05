MiLB》台灣怪力男李灝宇暴力炸裂本季第3轟！林昱珉4.1局飆4K（影音）

李灝宇、林昱珉。(資料照)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇,今天面對洋基3A敲出本季第3轟;響尾蛇3A台灣左投林昱珉先發對決太空人3A,主投4局送出4次三振,失掉1分無關勝負。

李灝宇此役擔任先發第3棒三壘手,3打數敲出2支安打,包含4局上一發擊球初速105.8英哩、飛行距離418英呎的陽春砲,本季第3轟出爐,幫助球隊打破鴨蛋,另選到1次保送,賽後打擊率0.239,攻擊指數0.691。

Hao-Yu Lee solo BLAST to get Toledo on the board pic.twitter.com/L9Sng7fvfa