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MiLB》台灣怪力男李灝宇暴力炸裂本季第3轟！林昱珉4.1局飆4K（影音）

2025/05/15 08:13

李灝宇、林昱珉。（資料照）李灝宇、林昱珉。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今天面對洋基3A敲出本季第3轟；響尾蛇3A台灣左投林昱珉先發對決太空人3A，主投4局送出4次三振，失掉1分無關勝負。

李灝宇此役擔任先發第3棒三壘手，3打數敲出2支安打，包含4局上一發擊球初速105.8英哩、飛行距離418英呎的陽春砲，本季第3轟出爐，幫助球隊打破鴨蛋，另選到1次保送，賽後打擊率0.239，攻擊指數0.691。

林昱珉迎來本季第3場先發，面對太空人3A首名打者肖特（Zack Short）被敲出首局首打席全壘打，雖然此役壞球數偏多，但後續都沒再掉分，最終投4.1局用81球有45顆好球，被敲5安失1分，送出4次三振與2次保送，賽後防禦率2.40。

此外，海盜體系今天有3位台灣好手出賽，3A鄭宗哲今天面對紅人擔任先發第9棒三壘手；2A陳柏毓對國民先發5局被敲8安含1轟失6分，送出5次三振與2次保送，吞下本第3敗，賽後防禦率4.55。至於高A的張弘稜，先發對勇士3局被敲9安含2轟，失掉7分，送出2次三振，賽後防禦率6.51。

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