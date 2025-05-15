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MLB》朗希認表現不佳與肩傷有關！曝去年在日職有類似情況但更嚴重

2025/05/15 09:04

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希昨天因為肩夾擠症候群進入15天傷病名單，今天他公開受訪也坦言前幾場先發就已經有所不適，並表示自己對此也感到不甘心。

佐佐木朗希在10日對響尾蛇一戰僅投4局就失掉5分，速球均速更是掉到只剩94.8英哩，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露，其實朗希的問題已經持續一段時間，但他並沒有及時反應。

今天在道奇主場受訪，佐佐木朗希表示，因為現在不投球，所以舞法很清楚掌握肩膀的情況，但每天感覺都有在好轉。同時他還提到，去年在日職球季中也遇過類似的狀況，但當時的情況比現在更嚴重。他也坦言，近兩場比賽表現不佳，確實與肩傷有關。

佐佐木朗希強調，自己會利用這段時間讓傷勢痊癒，以更好的表現回歸球場。至於是否有動手術的可能性，他認為並沒有嚴重到需要動刀，自己的狀況還不到那種程度。而對於球速下滑與肩傷是否有關，他也表示並未將兩件事聯想在一起，但可能多少有關，至於造成肩傷的原因，他也坦言不確定。

道奇總教練羅伯斯今天受訪也表示，佐佐木朗希目前會完全停止投球，球隊也會隨時觀察他的身體狀況。此外，目前也沒有注射或任何進一步治療的計畫。

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