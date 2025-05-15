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專欄》阿基里士腱（Achilles Tendon）的宿命 連布萊恩也逃不過的運動傷害

2025/05/15 09:43

Jayson Tatum。（資料照）Jayson Tatum。（資料照）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

今年N B A真是傷兵不斷，密爾瓦基公鹿球星Damian Lillard才在首輪賽對上溜馬時傷了阿基里士腱，沒想到到季後賽一到，波士頓塞爾提克球星Jayson Tatum也是同樣傷到阿基里士腱（Achilles Tendon）。NBA的老闆們大概要傷透腦筋了。一堆球星的傷勢，一定會影響到收視率和票房。這等於白花花的鈔票，沒鈔票等於沒有球星，沒球星等於沒有票房，這樣的惡性循環沒有老闆可以扛得住。沒想到區區一條小小的阿基里士腱竟然會影響到NBA的生死。

阿基里士腱堪稱人體的阿信。以一條不到兩公分寬，一公分厚的結締組織，卻要承受整個人體跳躍時的巨大力量，只憑想像就覺得很可怕。就好像用一條小小的繩子拉風箏，只是風箏卻如一台巨無霸飛機般大小。偏偏阿基里士腱的血液循環是先天不良，後天失調。多數組織的血液循環均為兩套併行。這是人體自我保護機構。也就是一套失靈人有另一套可以運作。但阿基里士腱的血液循環卻為單套。由跟骨附著點以上五六公分為一套，再往上五六公分又為另一套。而這兩套之間卻鮮有重疊處。因此在先天結構上，注定重疊處是一個容易受損的地方。在文獻的統計上，阿基里士腱受傷處多在跟骨附著點以上四至八公分處。以本人四百例微創關節鏡手術病患的統計，斷裂處約在3.7公分處。

而阿信可憐之處尚有一點，那就是運動員的天敵，年紀。人體結締組織老化的速度遠比其他組織來得快。25歲即已開始，在35歲以上時更為明顯。在先天失調，如果又加上職業運動員的旦旦伐之，阿基里士腱的老化速度勢必會加速，所以NBA職籃運動員的阿基里士腱斷裂從來就不是什麼新鮮事。最出名也最悲傷的，當然是科比的事件，肌腱斷了之後三年就退出球場，接著又因直升機墜毁事件而不幸身亡。真是籃壇的巨大損失。

阿基里士腱斷裂的治療並不是什麼困難的事情。就是盡早地予以微創關節鏡手術治療。以關微創關節鏡手術的發展，沒有任何理由拒絕使用關節鏡手術修補阿基士腱。筆者的論文已經發表十三年，這樣的手術也已經實行20年以上，在四百例患者中，經過超過20年的經驗，沒有任何病患曾發生微創關節鏡手術縫合阿基里士腱之後，阿基里士腱再斷裂的情況。感染率也低於1%，重點是感染之後也只要簡單地清創手術即可。沒有任何案例因為感染而需要在實行重大手術。以運動員而言，微創關節鏡手術之後，六個月之內均已返回運動場。今日關節鏡手術的發展也是一日萬千，阿基里士腱斷裂是一個重大事件，但是一個可以恢復良好的事情，大家真的不應過度悲觀。Tatum也不應該失望，好好使用微創關節鏡手術治療，一定可以很快返回球場， NBA老闆們才不會一個頭兩個大的度過餘生。

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