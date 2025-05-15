NFL》31歲獲烏鴉2年9億續約！5屆明星坦克跑衛「國王」亨利創紀錄

亨利。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，巴爾的摩烏鴉與31歲5屆明星跑衛「國王」亨利（Derrick Henry）達成2年3000萬美元（約新台幣9億）續約，成為聯盟史上在30歲後獲得最大合約的跑衛。

來自傳統強權阿拉巴馬大學的亨利，在2016年選秀第2輪45順位被田納西泰坦相中，有別於典型跑衛，亨利191公分的身高相當高大，但也遭外界質疑其重心過高難以在職業賽場生存。然而他用超過110公斤的體重與勁爆肌肉和爆發力，加上招牌「坦克切」一路輾壓防守者，徹底打響名號。

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不過去年球季前，亨利剛結束一個相對低迷的2023年賽季，場均僅有68.6碼、每次跑陣僅推進4.2碼，皆創下2018年以來最低，人們紛紛開始質疑亨利是否過氣，生涯開始逐漸走下坡。

離開重建的泰坦後，亨利以2年1600萬美元轉戰烏鴉，與兩屆MVP四分衛傑克森（Lamar Jackson）組成聯盟最可怕的跑陣二人組，繳出1921碼創下史上年滿30歲後單季跑陣最多碼紀錄，同時場均5.9碼寫下生涯新高，拿下18次達陣更創隊史新猷。

在跑衛普遍退化的年紀，亨利粉碎質疑證明年齡不是問題。如今與烏鴉完成續約，未來3年總收入將達3700萬美元，成為聯盟現役第4高薪的跑衛，年均薪1230萬美元僅次費城老鷹巴克利（Saquon Barkley，2060萬）、舊金山49人麥卡弗（Christian McCaffrey，1900萬）與印第安納波利斯小馬泰勒（Jonathan Taylor，1400萬）。

即將邁入生涯第10年賽季的亨利，目前累積11423碼，名列歷史跑陣碼數榜第19名，如果來季能夠衝出1317碼，就能超越名人堂跑衛多塞特（Tony Dorsett），躋身歷史前10。

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