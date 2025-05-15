NBA季後賽》少塔圖姆的塞爾提克 靠懷特、布朗合轟60分打爆尼克扳回一城

懷特。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕少了塔圖姆（Jayson Tatum），塞爾提克今天在主場背水一戰將士用命，D.懷特（Derrick White）和J.布朗（Jaylen Brown）聯手拿60分，加上奇兵柯內特（Luke Kornet）10分、9籃板、7火鍋宰制禁區，第三節32：17打出一波流攻勢轟垮尼克，在季後賽東部準決賽G5以127：102勝出，綠衫軍將系列賽追成2：3。

塔圖姆在G4猛轟42分，但該場他因傷提前退場，昨天球隊也宣布他的右腳阿基里斯腱撕裂傷，動刀後確定剩餘賽季報銷，尚無回歸時間表。

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塞爾提克雖然少了塔圖姆，沒有因此被打趴，D.懷特上半場投進5顆三分球、拿19分，J.布朗三分球3次出手全進、得17分，團隊轟進12顆三分球，而尼克則有布朗森（Jalen Brunson）拿13分、哈特（Josh Hart）進帳12分，雙方以59：59平手進入下半場。

中鋒柯內特扮演奇兵，第三節先發上陣，由他的防守帶動進攻，單節送出5火鍋，懷特也有13分進帳，率領塞爾提克打出32：17的狂攻擴大領先，且布朗森還身背5犯，陷入犯規麻煩，綠衫軍以91：76力壓尼克。

38歲老將哈佛德（Al Horford）決勝節打得強勢，有三分球也補籃成功，塞爾提克打出8：1開局，領先分數一度超過20分，布朗森還在7分鐘左右因吞下6犯離場，綠衫軍沒讓尼克再有任何演出大逆轉的機會，成功第5戰勝利。

塞爾提克有6人得分達雙位數，補上塔圖姆的缺陣空缺火力，D.懷特轟進7顆三分球、拿34分，J.布朗22分，派理查德（Payton Pritchard）17分，哈佛德12分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）有14分，板凳出發的柯內特（Luke Kornet）有10分、9籃板、7火鍋。

尼克以哈特的24分最佳，布朗森提前畢業離場，拿22分，湯斯（Karl-Anthony Towns）有19分、8籃板，團隊3人得分雙位數，火力不敵塞爾提克，但仍握握有3勝2負優勢，G6要重回紐約力拚關門。

布朗。（法新社）

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