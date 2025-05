MLB》「把裁判通通驅逐」引熱議 響尾蛇主帥解釋爆怒原因

響尾蛇總教練羅夫洛(右)抗議遭驅逐。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今天在客場與巨人進行3連戰最終戰,終場響尾蛇8比7帶走勝利,不過比賽中發生插曲,八局下響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)因不滿裁判妨礙跑壘的判決抗議,被驅逐後氣到比出手勢,作勢把場上所有裁判都驅逐引發討論,而賽後羅夫洛也解釋為什麼當下會這麼生氣。

八局下2出局一壘有人時,巨人拉莫斯(Heliot Ramos)擊出三壘內野滾安打上壘,跑者考斯(Christian Koss)繞過二壘時與守備球員相撞倒地,隨後被觸殺出局,不過裁判在討論後,改判響尾蛇野手勞拉爾(Jordan Lawlar)妨礙跑壘,考斯成功留在二壘。

改判後響尾蛇總教練羅夫洛上場抗議,並被裁判驅逐出場,出場前他氣到對所有裁判比出驅逐的手勢。

賽後羅夫洛解釋,事發當下他看著裁判,沒有人立即做出妨礙跑壘的判決,同時也表示他不認為三壘審可以在看完滾地球是否為界內球後,馬上去看二壘是否有妨礙跑壘,當下衝動覺得裁判們只是要「編造」出一個判決。

不過羅夫洛在後賽記者會也坦承,裁判這個妨礙跑壘的判決是正確的。

響尾蛇系列賽取得2勝,此戰馬提(Ketel Marte)上演雙響砲,台美混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)全場4支1,巨人方面韓國好手李政厚也開轟,連續兩場比賽擊出全壘打。

