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MLB》「把裁判通通驅逐」引熱議 響尾蛇主帥解釋爆怒原因

2025/05/15 10:45

響尾蛇總教練羅夫洛（右）抗議遭驅逐。（路透）響尾蛇總教練羅夫洛（右）抗議遭驅逐。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天在客場與巨人進行3連戰最終戰，終場響尾蛇8比7帶走勝利，不過比賽中發生插曲，八局下響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）因不滿裁判妨礙跑壘的判決抗議，被驅逐後氣到比出手勢，作勢把場上所有裁判都驅逐引發討論，而賽後羅夫洛也解釋為什麼當下會這麼生氣。

八局下2出局一壘有人時，巨人拉莫斯（Heliot Ramos）擊出三壘內野滾安打上壘，跑者考斯（Christian Koss）繞過二壘時與守備球員相撞倒地，隨後被觸殺出局，不過裁判在討論後，改判響尾蛇野手勞拉爾（Jordan Lawlar）妨礙跑壘，考斯成功留在二壘。

改判後響尾蛇總教練羅夫洛上場抗議，並被裁判驅逐出場，出場前他氣到對所有裁判比出驅逐的手勢。

賽後羅夫洛解釋，事發當下他看著裁判，沒有人立即做出妨礙跑壘的判決，同時也表示他不認為三壘審可以在看完滾地球是否為界內球後，馬上去看二壘是否有妨礙跑壘，當下衝動覺得裁判們只是要「編造」出一個判決。

不過羅夫洛在後賽記者會也坦承，裁判這個妨礙跑壘的判決是正確的。

響尾蛇系列賽取得2勝，此戰馬提（Ketel Marte）上演雙響砲，台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）全場4支1，巨人方面韓國好手李政厚也開轟，連續兩場比賽擊出全壘打。

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