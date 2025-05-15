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中職》最療癒主題日 統一獅首創「喵喵席」

2025/05/15 11:14

統一獅首創「喵喵席」。（統一獅提供）統一獅首創「喵喵席」。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025統一獅上半季最療癒的主題日來了！獅隊攜手臺南城市吉祥物「巷仔Niau」，於5.30~6.1端午連假，在臺南市立棒球場舉辦「府城巷弄」臺南城市主題日，活動融合臺南在地文化與「巷仔Niau」的萌魅力，更首度開放球迷攜帶自家喵星人進場，於台南棒球場左外野第一層看台規劃「喵喵席」專區，讓球迷和貓咪一起共度難忘的球場時光。

本次活動特別推出棒球版「巷仔Niau」，由原創設計師陳普操刀，為「巷仔Niau」注入棒球魂，設計出戴著球帽、投球、揮棒等帥氣動作的新形象，融合可愛與動感於一身。這款全新造型將應用於臺南棒球場佈置及限定款活動贈品，讓球迷處處都能感受牠的魅力。本次主題活動由臺南市政府文化局協力推動，展現文化創意與運動精神的完美跨界。

「巷仔Niau」靈感來自臺南古代商船上的麒麟尾貓，融合孔廟燕尾簷、荷蘭菱堡與日式鬼瓦等建築意象，是兼具文化底蘊與創意的代表角色。作為2024文博會人氣城市IP之一，此次與統一獅跨界合作，將萌趣魅力帶進球場，結合運動熱情與在地文化，打造獨特的觀賽體驗。

5.30~6.1連續三天，臺南市立棒球場將設置超吸睛的「巷仔Niau」大型充氣裝置，並與獅隊「萊恩」與「盈盈」同場亮相，三大人氣角色齊聚，打造滿滿拍照打卡亮點。同時，獅隊結合與臺南市文化局共同攜手推出「巷仔Niau古蹟集章」活動，在六處古蹟設置蓋章點，蓋滿即可拼出一張專屬聯名圖卡，邀請球迷邊看球邊走訪府城街巷，來場結合運動與文化的小旅行。

本次最吸睛的亮點，莫過於首度推出的「喵喵席」專區，專屬於貓咪與貓奴的左外野第一層看台觀賽座位區自由入座，球場外更貼心設有寵物專用流動廁所，並舉辦「第一屆喵喵選美大賽」，邀請可愛萌貓們同台競美，爭奪最萌寶座。

「統一獅一直以來都被球迷戲稱『喵喵』，這次與『巷仔Niau』的合作，是文化與運動趣味結合的絕佳機會。」 統一獅總經理蘇泰安表示：「三天活動期間，球隊行銷精心規劃多項與臺南文化及貓咪主題相關的互動內容，期待持續與臺南市政府共同合作，推廣棒球生活，認同臺南城市，誠摯邀請球迷與喵星人一起進場同樂，用歡樂與可愛陪你迎接端午連假棒球時光！」

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