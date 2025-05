金慧成。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今對上運動家賽事,大谷翔平首局首打席就開轟支援山本由伸,5局下埋伏在第9棒的南韓球星金慧成,也敲出大聯盟首轟,幫助落後的道奇追平。

大谷翔平敲出首局首打席全壘打,2局下帕赫斯(Andy Pages)也敲出陽春砲。但山本由伸今天狀況起伏,3局上被運動家新星索德斯東(Tyler Soderstrom)敲出2分砲追平,4局上又掉1分遭到超前。

5局下第9棒的金慧成,鎖定運動家先發投手哈格蘭德(Gunnar Hoglund)的92.2英里失投速球,敲出中、右外野方向陽春砲,大聯盟首轟出爐,擊球初速104.3英里,飛行距離385英呎,幫助道奇追平戰局。

