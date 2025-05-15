MLB》大谷翔平攜手小老弟金慧成開轟！道奇打爆運動家復仇（影音）

大谷翔平與金慧成。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天被運動家打爆的道奇，今天大谷翔平、帕赫斯（Andy Pages）、金慧成、馬恩西（Max Muncy）都敲出全壘打，老將羅哈斯（Miguel Rojas）貢獻致勝安，終場道奇9：3快意復仇，山本由伸6局優質先發收勝。

大谷翔平今天首局首打席就開轟，賽季第13轟助隊先馳得點，2下換帕赫斯首局首打席開轟，道奇2：0領先。3上昨天5打數0安打還吞下4K的索德斯東（Tyler Soderstrom），鎖定山本由伸失投的紅中曲球，一棒掃出本季第10轟將比數扳平為2：2。

請繼續往下閱讀...

Shohei sent that to a galaxy far, far away! #StarWarsNight pic.twitter.com/Gdm6xEdM4E — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 15, 2025

4上運動家再下一城，安杜哈爾（Miguel Andujar）敲二壘安打建功超前比數，來到5局下半，南韓好手金慧成面對運動家先發哈格蘭德（Gunnar Hoglund）失投速球，一棒掃出生涯首轟將比數追到3：3平手。6下老將羅哈斯代打建功，敲出超前二壘安打，道奇4：3領先。

Hyeseong hits his first Major League homer! pic.twitter.com/ksdr47bUHI — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 15, 2025

8局下半，道奇赫南德茲（Enrique Hernández）率先敲安，羅哈斯犧牲觸擊護送跑者上二壘，運動家果斷將大谷翔平故意四壞保送上壘，輪到前面4打數沒貢獻的貝茲（Mookie Betts）敲出右外野二壘安打清空壘包，將比分拉開到6：3，馬恩西再補上一發3分砲，終場比數就是9：3。

開季前7場先發只有4分自責分的山本由伸，在上一場比賽狂失5分後，今天再度被長打狙擊失掉3分，但他仍穩住陣腳投出6局優質先發，送出6K、2BB，靠著隊友的火力支援收下本季第5勝，防禦率上升到2.12。

大谷翔平在今天首打席開轟後，後兩打席都敲出滾地出局，第四打席敲出軟弱滾地球靠快腿跑出內野安打，第五打席被故意四壞保送，賽後打擊率上升到3成07。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法