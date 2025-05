MLB》大谷翔平攜手小老弟金慧成開轟！道奇打爆運動家復仇（影音）

大谷翔平與金慧成。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕昨天被運動家打爆的道奇,今天大谷翔平、帕赫斯(Andy Pages)、金慧成、馬恩西(Max Muncy)都敲出全壘打,老將羅哈斯(Miguel Rojas)貢獻致勝安,終場道奇9:3快意復仇,山本由伸6局優質先發收勝。

大谷翔平今天首局首打席就開轟,賽季第13轟助隊先馳得點,2下換帕赫斯首局首打席開轟,道奇2:0領先。3上昨天5打數0安打還吞下4K的索德斯東(Tyler Soderstrom),鎖定山本由伸失投的紅中曲球,一棒掃出本季第10轟將比數扳平為2:2。

