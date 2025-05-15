NBA》魏少又遭爆料起內鬨！金塊戈登直言胡扯、前隊友嗆有種別匿名

魏斯布魯克。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金塊昨天不敵雷霆，西部準決賽陷入2：3落後，而在賽前又有美媒爆料陣中前MVP老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）與金塊隊友起內鬨，對此戈登（Aaron Gordon）也替魏少打抱不平。

魏斯布魯克在例行賽尾聲表現不佳，當時就有美媒爆料他不滿在球隊中的地位，更導致金塊炒掉總教練與總管。近期《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）又報導，金塊與快艇的季後賽首輪G2輸球後，戈登與魏斯布魯克爆發激烈爭吵，其中更有一位匿名隊友稱魏斯布魯克的表現相當「不成熟」。

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昨天賽後戈登對此表示：「Russ是史上最有天賦的球員之一，說實話，他整個球季都對我們非常重要，我們是好兄弟，和隊友相處的時間比家人還多，總是會有意見不合的時候，但那段對話本來就僅限於我們球隊自己人。」

「那篇報導根本就是在亂寫。」戈登直言，「跟事實完全不相符，Russ對我們來說一直是很棒的隊友，他不只是個出色的球員，更是一個好人。他會繼續為我們帶來貢獻，接下來2場比賽他一定會發揮關鍵作用，幫助我們獲勝。」

此外，曾於火箭時期與魏斯布魯克當隊友的前NBA後衛「小河流」小瑞佛斯（Austin Rivers）也在X上發文痛批：「要就正大光明出來講，現在有那麼多全國性平台，公開消息來源的名字，不然就不要搞匿名爆料那套！」

小瑞佛斯表示，自己曾經與魏斯布魯克共事過，絕對不會用「不成熟」這樣的字眼來形容他，「他讓我知道什麼叫真正的職業運動員，無論是他在場下的刻苦訓練，還是在場上的能量、自豪與熱情。」

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