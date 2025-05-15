NBA季後賽》等不到柯瑞回來了！灰狼4：1解決勇士連兩季闖西冠

灰狼淘汰勇士成功晉級西決。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽瀕臨淘汰的勇士，今天作客灰狼依舊打得艱辛，灰狼最終在藍道（Julius Randle）和愛德華茲（Anthony Edwards）合繳51分帶領下，以121：110擊敗勇士，系列賽以4：1獲勝，連兩年晉級西部冠軍戰，也是隊史第3次。

勇士在少了一哥柯瑞（Stephen Curry）後，系列賽陷入苦戰，賽前以1：3落後，但今天柯瑞依舊沒能回歸，只能寄望「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）能帶隊突圍。

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已經聽牌的灰狼開賽取得領先，勇士只能一路苦追，但外線熄火，只能倚靠庫明加（Jonathan Kuminga）強攻禁區搶分。第2節勇士多次失誤陷入亂流，灰狼靠著康利（Mike Conley）命中兩顆三分球，擴大優勢，半場打完暫時以62：47領先。

灰狼在上半場團隊命中率高達61%，已有3人得分上雙，勇士防守完全無力限制對方，且團隊三分球命中率只有21.1%，庫明加11分已是全隊最高。

易籃後，灰狼打出10：7攻勢，並帶著超過20分領先進入決勝節，末節穆迪（Moses Moody）被換上場，助勇士追到個位數差距，出現生機。

不過，灰狼很快連拿5分反擊，又回到雙位數差距，雖然多次出現追趕的機會，但勇士出現失誤自亂陣腳，也無力逆轉戰局，等不到柯瑞回來，直接放暑假。

灰狼今天團隊命中率高達62.8%，藍道攻下全隊最高29分、8籃板，愛德華茲貢獻22分、12助攻；勇士方面，波傑姆斯基攻下全隊最高28分，庫明加26分次之，但外線熄火，團隊命中率只有28.2%，種下敗因。

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