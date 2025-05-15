中職》悍將6月進軍大巨蛋！韓團tripleS、QWER登場 最貴票價出爐

富邦悍將G!POP流行音樂節主視覺。（富邦悍將提供）

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將前進臺北大巨蛋，要與大家嗨爆每一晚！6 月 12 日至 15 日富邦悍將將於臺北大巨蛋一連舉行四場主場賽事，12、13 日雖然是平日賽程，但仍貼心安排賽後演出服務球迷；週末 14、15 日上半季壓軸主題日，結合流行音樂元素，推出眾所期待的「G!POP 流行音樂節」，邀請多組當紅歌手與樂團接力演出，預售票將於 5 月 23 日全面開賣。

下班就來大巨蛋看球，為球賽吶喊更享受賽後表演！6 月 12 日（四）賽後由台灣啤酒品牌好友超實力女團 ELL&s 揭開表演序幕，接續由 TF111 與 Fubon Angels 帶來精心準備的魅力演出。6 月 13 日（五）賽後則由金曲搖滾樂團麋先生 MIXER 帶來情感濃烈的現場演出，為平日夜晚注入動人樂章。

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週末則輪到主題日「G!POP 流行音樂節」壓軸登場，6 月 14 日（六）「KPOP 之夜」迎來韓國超大型女團 tripleS 及人氣搖滾女團 QWER，一次兩組韓團帶給大家滿滿的動感與熱情，6 月 15 日（日）「K 歌之夜」則壓軸邀請情歌王李聖傑與超人氣天團告五人輪番演出，用首首經典的 K 歌金曲，讓大家一起在巨蛋裡大合唱，一同唱出回憶與感動！

本次富邦悍將臺北大巨蛋主場賽事採取平、假日不同票價，12、13 日平日憑富邦悍將聯名卡於富邦悍將售票網購買平日 B1 一般區，最低只要 300 元就能進場，一般售票最低票價為400 元，應援舞台前的熱力區票價則為 1,080 元；14、15 日「G!POP 流行音樂節」主題日，應援熱力區票價則為 1,680 元，並開放至 L4 看台票價為 600 元，相關進場贈品則將於日後陸續公布；另推出 4 連戰全包的「亞瑟王大巨蛋套票」，限量販售 B1 熱區座位並提供

總額九五折優惠。

購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王、梅林魔法師等會員將依級別享有分階段購票資格，優先購票時段自 5 月 20 日（週二）中午 12 點 30 分起陸續展開，將首先開放亞瑟傳奇會員搶先購買，每位亞瑟傳奇每場次限購 4 張，5 月 23 日（週五）起中午 12 點 30 分全面啟售，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

富邦悍將臺北大巨蛋主場票價。（富邦悍將提供）

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