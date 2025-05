MLB》聯手大谷翔平開轟！金慧成直呼「球飛好遠」 賽後受訪秀日語

金慧成開轟。(路透)



〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以9:3大勝運動家,除了日本巨星大谷翔平首局首打席開轟、敲出本季第13轟以外,南韓新星金慧成也敲出大聯盟生涯首轟,賽後受訪也直呼非常開心。

金慧成今天擔任先發第9棒二壘手,在第2打席鎖定運動家先發投手哈格蘭德(Gunnar Hoglund)的92.2英里失投速球,敲出中、右外野方向陽春砲,大聯盟首轟出爐,擊球初速104.3英里,飛行距離385英呎,幫助道奇追平戰局。

Hyeseong Kim shows off the POP



His first career home run ties the game! pic.twitter.com/asC2DoZRol