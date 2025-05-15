MLB》聯手大谷翔平開轟！金慧成直呼「球飛好遠」 賽後受訪秀日語

金慧成開轟。（路透）



田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以9：3大勝運動家，除了日本巨星大谷翔平首局首打席開轟、敲出本季第13轟以外，南韓新星金慧成也敲出大聯盟生涯首轟，賽後受訪也直呼非常開心。

金慧成今天擔任先發第9棒二壘手，在第2打席鎖定運動家先發投手哈格蘭德（Gunnar Hoglund）的92.2英里失投速球，敲出中、右外野方向陽春砲，大聯盟首轟出爐，擊球初速104.3英里，飛行距離385英呎，幫助道奇追平戰局。

請繼續往下閱讀...

Hyeseong Kim shows off the POP



His first career home run ties the game! pic.twitter.com/asC2DoZRol — MLB （@MLB） May 15, 2025

金慧成此役2打數2安打貢獻1分打點，賽後打擊率0.360，攻擊指數0.840。賽後受訪時，金慧成開心表示：「能在道奇球場擊出全壘打，我真的非常開心。不過我更開心的是，球隊能夠贏球。」

談到大谷翔平首局首打席全壘打，金慧成直呼：「那顆球飛得好遠，我當下就覺得是全壘打。翔平選手開轟幫助球隊先馳得點，這對我們今天的勝利非常關鍵。」

被問及是否有想對日本球迷說的話，金慧成笑著說道：「道奇有很多日本球員，能在這支球隊打球，我很開心。」最後還不忘用日語「アリガトウゴザイマス～（謝謝）」來結束訪問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法