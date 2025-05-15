台灣體育新世代！運動部9月9日掛牌 部徽首次曝光

運動部9月9日掛牌，部徽首次曝光。（行政院提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕運動部確定在9月9日掛牌！行政院長卓榮泰今天院會聽取「運動部籌備進度及視覺設計」報告，教育部報告運動部各項籌備進度，以運動壯大台灣為願景，用全新概念推出：新造、翻轉、推進的運動政策，透過1部1署3中心的組織架構，辦理全國運動事務，推動競技運動全民化、強化選手培育及權益保障、全民運動產業化發展運動經濟、推展台灣品牌國際賽事加強運動外交。

國民體育法第6條明定每年9月9日為國民體育日，為台灣體育運動重要節日，法規明定各級政府於當日加強全民健身宣傳，與成立運動部及全民運動署理念相符，歷經1年籌備、研議及規劃，融合各方建議，集結國人期待，成立運動部及運動部全民運動署，將於9月9日國民體育日揭開運動新篇章。

請繼續往下閱讀...

運動部視覺設計首度曝光，由第6屆「總統創新獎」個人獎殊榮劉耕名與他的團隊Bito甲蟲創意有限公司所設計，發想於2024年棒球12強賽，「台灣隊長」陳傑憲擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神，用全民熟悉的手勢轉化視覺設計的起點，利用負空間的設計手法將外輪廓與負空間中呈現「Ｓ」，具有Ministry of Sports的意象，亦有TT—Team Taiwan的意涵，搭配色彩結合聖火橘（象徵堅持與榮耀）及動能黃（象徵熱力與速度），傳達運動場上的拼搏與前進，營造出運動部明亮且具有行動感的品牌印象，設計成為代表全新運動部的部徽。

新造指「運動部」為全新打造部會，採「運動（SPORTS）」命名，展現嶄新視野接軌國際，推動運動政策；多元用人，包含一級業務單位主管及署長雙軌制、多元職系任用及進用具運動及產業專長之聘用人員。

翻轉是2項思維翻轉的政策，要轉換國民的思維，重視全民運動，以推動競技運動全民化，擴大運動人口，並引導體育班轉型朝向社團化及社區化發展。

推進是3項全新推進的政策，推動特定體育團體改革2.0、全民運動產業化及加強推動運動外交，以達成運動壯大台灣的願景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法