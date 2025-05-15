晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣體育新世代！運動部9月9日掛牌 部徽首次曝光

2025/05/15 13:25

運動部9月9日掛牌，部徽首次曝光。（行政院提供）運動部9月9日掛牌，部徽首次曝光。（行政院提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕運動部確定在9月9日掛牌！行政院長卓榮泰今天院會聽取「運動部籌備進度及視覺設計」報告，教育部報告運動部各項籌備進度，以運動壯大台灣為願景，用全新概念推出：新造、翻轉、推進的運動政策，透過1部1署3中心的組織架構，辦理全國運動事務，推動競技運動全民化、強化選手培育及權益保障、全民運動產業化發展運動經濟、推展台灣品牌國際賽事加強運動外交。

國民體育法第6條明定每年9月9日為國民體育日，為台灣體育運動重要節日，法規明定各級政府於當日加強全民健身宣傳，與成立運動部及全民運動署理念相符，歷經1年籌備、研議及規劃，融合各方建議，集結國人期待，成立運動部及運動部全民運動署，將於9月9日國民體育日揭開運動新篇章。

運動部視覺設計首度曝光，由第6屆「總統創新獎」個人獎殊榮劉耕名與他的團隊Bito甲蟲創意有限公司所設計，發想於2024年棒球12強賽，「台灣隊長」陳傑憲擊出全壘打後，比出胸口一個象徵台灣的框，呈現Team Taiwan精神，用全民熟悉的手勢轉化視覺設計的起點，利用負空間的設計手法將外輪廓與負空間中呈現「Ｓ」，具有Ministry of Sports的意象，亦有TT—Team Taiwan的意涵，搭配色彩結合聖火橘（象徵堅持與榮耀）及動能黃（象徵熱力與速度），傳達運動場上的拼搏與前進，營造出運動部明亮且具有行動感的品牌印象，設計成為代表全新運動部的部徽。

新造指「運動部」為全新打造部會，採「運動（SPORTS）」命名，展現嶄新視野接軌國際，推動運動政策；多元用人，包含一級業務單位主管及署長雙軌制、多元職系任用及進用具運動及產業專長之聘用人員。

翻轉是2項思維翻轉的政策，要轉換國民的思維，重視全民運動，以推動競技運動全民化，擴大運動人口，並引導體育班轉型朝向社團化及社區化發展。

推進是3項全新推進的政策，推動特定體育團體改革2.0、全民運動產業化及加強推動運動外交，以達成運動壯大台灣的願景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中