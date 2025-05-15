MLB》金慧成與大谷翔平同場開轟！山本由伸好高興：就像我自己開轟

山本由伸。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以9：3大勝運動家，大谷翔平與金慧成同場開轟支援先發的山本由伸，此役他雖然挨長打狙擊掉3分，但仍繳出6局優質先發奪下本季第5勝。賽後他也坦言，看見大谷與金慧成開轟，讓他感到很開心。

大谷翔平今天首局首打席就開轟，賽季第13轟助隊先馳得點，2局下帕赫斯（Andy Pages）也開轟取得2：0領先。然而山本3局上遭索德斯東（Tyler Soderstrom）掃出2分砲，4局上又被敲二壘安打掉1分，5局下金慧成敲出大聯盟生涯首轟，追平比分。6局下羅哈斯（Miguel Rojas）代打建功4：3超前，也奠定勝基。

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賽後談到金慧成大聯盟生涯首轟，山本表示：「從2月我就看見他一直很努力，即使在艱苦的情況下依舊保持開朗，是個很棒的隊友。回到大聯盟後，看得出他在小聯盟付出很多努力，他是個光是看著都令人開心的選手。今天他打全壘打，我感覺像自己開轟一樣開心。」

繼上一場先發後，學長大谷翔平也再度用全壘打給山本火力支援，對此山本也表示：「真的非常開心，每當大谷敲全壘打，球隊的氣勢也會整個被帶起來，我也希望自己能像他一樣有好表現，我會更加努力。」

山本由伸也對小老弟佐佐木朗希受傷一事表達看法：「球季很長，這時候受傷的人突然變多真的無可奈何，在這種狀況下，我也希望自己能確實做好該做的工作，盡可能為球隊貢獻。」

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