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MLB》在大谷被敬遠後敲清壘長打怒吼！ 貝茲：是我也不想對決翔平

2025/05/15 14:38

貝茲今天在大谷翔平被故意四壞保送後敲出清壘二壘安打後怒吼。（圖片取自道奇X）貝茲今天在大谷翔平被故意四壞保送後敲出清壘二壘安打後怒吼。（圖片取自道奇X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以9：3大比分擊敗運動家，今天除了開轟的大谷翔平等4人外，主帥羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚在比賽後段敲出二壘清壘安打的MVP貝茲（Mookie Betts），而他本人也對這支安打有感而發。

貝茲昨天3打數沒有安打，今天前4打數也都沒有建樹，在8局道奇4：3領先，赫南德茲（Enrique Hernández）敲安，羅哈斯犧牲觸擊護送跑者上二壘後，運動家果斷故意四壞大谷翔平，選擇抓下一棒的貝茲，而貝茲也突破低潮，敲出右外野二壘安打清壘，在建功後他也在壘包上興奮大吼，而這一棒也帶動道奇的5分大局。

羅伯斯賽後稱讚貝茲能夠展現情緒是件很棒的事情，並提到了運動家故意四壞保送大谷來面對貝茲的舉動：「老實說，考量到Mookie跟翔平的打擊狀況，我認為這在棒球上來說是正確的判斷。」

貝茲本人賽後受訪也坦言，「對，我明白。是我也不想要對決翔平。我能夠理解。我就是做為一個在比賽中的競爭者，展現出我的情緒，這就是比賽中的一部分。」

本季貝茲尚未展現MVP等級身手，整季155打數敲出41安，6轟、27分打點，打擊率2成65，上壘率3成41，攻擊指數0.767。

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