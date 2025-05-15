晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天桃猿FUSO動紫趴來襲！ 動力火車領銜、12組藝人接力開唱

2025/05/15 14:13

樂天桃猿動紫趴。（球團提供）樂天桃猿動紫趴。（球團提供）

〔體育中心/綜合報導〕Rakuten Monkeys年度經典音樂派對「FUSO動紫趴」強勢來襲，今年邁入第13年的「FUSO動紫趴」將於6月6日起盛大展開，連續三天、12組藝人帶來視覺與聽覺盛宴，為球迷帶來難以忘懷的熱血體驗。

本屆「動紫趴」卡司陣容堅強，風格橫跨嘻哈、搖滾、流行等多元曲風，讓10號隊友一次聽個夠。參演藝人包括全勤動紫趴的桃猿好朋友「山的孩子」」、既本土又國際的新台語團體「歐巴尚青」、新生代全方位藝人「ELKIE莊錠欣」、全方位流量霸主「Marz23」、復古浪漫「icyball冰球樂團」、潮流新聲「JUD 陳泳希」、唱作俱佳音樂人「田亞霍與兆群」、把原住民文化融入雷鬼搖滾的靈魂歌者「Matzka」以及連續三年為樂天桃猿打造年度主題曲的創作才子「周自從」，《NONSTOP》全球首唱就在動紫趴！

曾在18年阿迷趴獻唱的「全民情歌天后」丁噹重返全猿主場，將帶來多首膾炙人口的經典歌曲，全猿主場KTV即將開唱；此外，現場帶動氣氛一流的「陳昇&新寶島康樂隊」睽違九年強勢回歸，準備再度嗨翻全猿主場；首度獻聲的「動力火車」舞台魅力十足，勢必以爆發力十足的現場演出點燃全場氣氛。

12組超強卡司接力開唱，各類音樂風格齊聚一堂，滿足不同族群喜好的「FUSO動紫趴」不僅是一場音樂盛宴，更是一場融合視覺燈光設計與觀眾互動的沉浸式體驗，更多精彩活動即將公開，準備迎接這場棒球、音樂與熱情交織的年度盛事！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中