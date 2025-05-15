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MLB》韓裔金手套艾德曼回歸後金慧成定位為何？道奇主帥賽後回應了

2025/05/15 14:47

金慧成。（法新社）金慧成。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇南韓球星金慧成今天面對運動家敲出大聯盟生涯首轟，全場雙安幫助道奇9：3大勝，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也大讚他的表現，同時也談到他的未來定位。

羅伯斯賽後分析金慧成的打擊，「他的揮棒姿勢稍微有點獨特，但我覺得完全不是問題，最重要的是能確實擊中球，而他有把球強力拉打的能力，也能順勢將球往反方向帶，製造安打。」羅伯斯表示，金慧成今天開轟，說明他是位具有爆發力的球員，「只要能把球打向場內，就有好事發生，他在防守端也表現出色。」

由於韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）因右腳踝發炎進入傷兵名單，金慧成也終於獲得升上大聯盟的機會。當記者問及未來如果艾德曼與赫南德茲（Teoscar Hernandez）傷癒回歸，金慧成的定位會如何變化，羅伯斯表示：「我們是希望他累積大聯盟的經驗，而把他叫上來，也想看他表現如何。雖然等他們兩人回來後要做出抉擇，但就目前來看，他的表現令人印象深刻，也為球隊帶來正面影響。」

羅伯斯進一步稱讚金慧成：「他的能力與速度如預期的優秀，守備也相當穩健；打擊方面，他能在打擊區上與投手纏鬥，敲出安打上壘，為球隊注入活力。」

金慧成目前在大聯盟出賽11場，累積25打數敲出9支安打，包含1轟，累積3分打點，打擊三圍.360/.360/.480，另有2次盜壘成功。

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