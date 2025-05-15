NBA季後賽》下次不能拒絕投籃！ 勇士柯爾分享對波傑姆斯基的期許

波傑姆斯基。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士在今天被灰狼淘汰，不過二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）砍下全隊最高的28分外帶6籃板4助攻，主帥柯爾（Steve Kerr）賽後也分享對這位22歲小將的期許。

波傑姆斯基在對灰狼前4戰打得掙扎，場均只有7.5分，22.5%投籃命中率也不佳，但今天以57.9%高效砍進28分，三分球更是6投4中，雖然為時已晚，但柯爾認為，波傑姆斯基已經透過今年的季後賽之旅，成長為更有經驗的球員。

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柯爾說道：「這對他來說是很棒的經驗。這系列他有時候會不敢投籃，就算如此今天他還是6投4中（三分球）。我認為他可以投進10或11顆三分球，而我們也需要他投進這些球。我在比賽後也告訴他，我說『當我們下個賽季回到季後賽，你不能拒絕任何一次的投籃。』」

柯爾直言，季後賽就是個高強度的心理戰，球員面對的壓力跟例行賽截然不同，而且對手也會針對你安排許多戰術：「你會感覺到自己被暴露在所有的鎂光燈之下，你會覺得自己向在孤島一樣。我曾經歷過這些事情，對波傑姆斯基來說能經歷這些事情很棒，而且還在系列賽最終戰繳出好的表現。」

柯爾總結：「沒人在乎你1月單場20投4中，但到季後賽，所有人都會把它寫出來，所有人都會談論這件事情。」、「而季後賽的經驗就是讓你了解到你必須持續燃燒自己，你得持續保持侵略性，並盡可能地保持自信。」

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