TPBL》相隔1年再戰季後賽對決夢想家 邱子軒笑稱：台中是我半個主場

邱子軒。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄全家海神職業籃球隊季後賽首輪6月4日（三）、6月6日（五）高雄巨蛋登場，15日開放售票。上季因傷無緣季後賽的邱子軒，年初回歸後攻守表現備受肯定，相隔1年再戰季後賽，他保持平常心但全力以赴，不忘對神隊友喊話，「希望神隊友都能夠到場，為我們加油！」

邱子軒近10場場均11.8分、4.2籃板、3.4助攻、2.4抄截，表現全面，4月底獲單週最佳球員獎並同時入圍該月MVP。相隔一年再戰季後賽，邱子軒平常心看待，「興奮是一定，但就是保持平常心，做好自己的本分，全力以赴，幫助球隊一場場拿下勝利。」

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義守大學畢業，身為台中人的邱子軒笑說，台中也算是他半個主場，「我的家人和朋友都在台中，肯定是要邀請他們幫我應援的。」

※全家應援席VIP、1S 購票享好禮

季後賽首輪採7戰4勝制，高雄全家海神隊主場G3 於6月4日（三）19時登場，G4於6月6日（五）19時登場，預售票5月15日（四）中午12時全面開賣：https://www.fami.tw/ktownaquasplayoffs 。預售票VIP席$3,000元，1S＄1,800元，1A$800元，2B$400元，輪椅席$200元。

凡購買全家應援席VIP，持票根至AQUAS STORE可兌換50元全家禮物卡壹張、舒跑S運補飲料壹瓶、AQUAS球衣鑰匙圈壹個（價值$100）、應援毛巾壹條（價值$450）。此外賽後20分鐘可以享有主場投籃體驗，享受海神主場氛圍，另外當日至AQUAS STORE消費滿2,000元現折300元（部分商品除外）。於開放進場一小時內進場，還有機會參與主隊通道列隊，與球員擊掌近距離迎接球員登場（每場抽出2名）。

購買全家應援席1S持票根至AQUAS STORE可兌換50元全家禮物卡壹張、應援毛巾壹條（價值$450）。＊詳細資訊請參考高雄全家海神隊官方社群

海神季後賽售票資訊。（高雄海神提供）

海神季後賽售票資訊。（高雄海神提供）

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