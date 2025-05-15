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高球》侯羽桑射下8鳥展現火燙手感 中信公開賽首輪獨居第1

2025/05/15 19:10

侯羽桑今日在「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」首輪表現優異、暫列第1。（中國信託銀行提供）侯羽桑今日在「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」首輪表現優異、暫列第1。（中國信託銀行提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑，今在2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽第1回合表現優異，儘管在後半場第2洞開球不如預期，吞下雙柏忌，最終仍抓下8隻小鳥，以低於標準桿6桿、總桿數66桿的成績，暫列第1。

總獎金日幣5000萬元（約1044萬台幣）、冠軍獎金日幣900萬元（約187萬台幣）的2025中國信託女子公開賽，今起在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部展開為期3天賽事。首輪賽事天氣炎熱，考驗選手體力、耐力與專注力。侯羽桑開球即手感火熱，一路維持在領先群，前半場第17洞打出博蒂，從並列第5衝上並列第1、18洞再抓一隻小鳥，獨居第1。

侯羽桑第1回合賽後受訪表示，今日爬坡都打Lay-up（作球），沒有直接攻，球風相對保守，加上鐵桿發揮非常好，剩下的短桿都有把握，因此減少一些壓力，希望明、後天繼續保持手感、體力及專注力。對於第二洞表現，她則解釋因風勢變化，選定擊球方向後Push（推球）就跑去右邊，但仍即時調整心態，在果嶺上穩穩推桿，扳回一城。

今年甫加入中國信託女子高爾夫之星的俞涵軒亦打出4個博蒂，以低於標準桿2桿、總桿數70桿並列第5。

「2025中國信託女子公開賽」今年有來自台灣、日本、泰國、南韓、澳洲及印度共108位好手參賽，為提供球迷更舒適的觀賽體驗，於第1洞、第10洞、第18洞設置3座觀眾看台，方便觀賽民眾一睹選手揮桿風采，賽事成績採用電子螢幕呈現，可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況。賽事免費開放入場，並於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，歡迎民眾踴躍進場為選手加油。

侯羽桑今日在「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」首輪表現優異、暫列第1。（中國信託銀行提供）侯羽桑今日在「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」首輪表現優異、暫列第1。（中國信託銀行提供）

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