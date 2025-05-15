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泰國賽》台灣男單全軍覆沒！周天成遭丹麥好手逆轉 無緣8強

2025/05/15 21:23

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第7的周天成今晚在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：15、16：21、13：21遭丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke）逆轉，無緣男單8強。

上週在台北公開賽拿下亞軍的周天成，本週轉戰泰國賽盼能延續氣勢，朝個人賽史第2冠邁進。小天首輪以21：17、21：17力挫日本選手田中湧士，拿下對戰2連勝，挺進16強。

周天成生涯對戰傑姆克7次共拿下5勝，不過最近過招為去年德國海洛公開賽，小天以直落二吞下敗仗。

周天成首局跟傑姆克你來我往，雙方差距不超過2分，兩人一路激戰到14：14，小天連得5分擴大優勢，最後用一記凌厲的斜線攻擊，成功先下一城。傑姆克第二局展現強大攻擊威力，一度來到15：8領先，即使小天連得8分取得領先，可惜未能再拉開優勢，反而被傑姆克連得5分，只能加班再戰。

周天成在決勝局雖然先取得領先，但又被對手追成平手，且8：8之後又連掉5分，再來也找不到突破方法，傑姆克則靠積極搶攻壓迫小天，最終也完成逆轉勝。

另一位男單選手蘇力揚以14：21、21：15、19：21不敵南韓選手全奕陳，加上王子維、李佳豪都在首輪出局，以及女單也是無人晉級8強，本屆泰國賽男單、女單全軍覆沒。

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