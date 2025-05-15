中職》霸鉧德「痛苦式投法」 古久保有話要說

樂天桃猿先發投手霸鉧德。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿霸鉧德今天對統一獅隊先發5局被敲6支安打，失掉1分，來中職前4場都無法繳出至少6局的優質先發，卻能拿到2勝0敗，窺見強大的「猿」護率。當他登板，隊友每9局可給予6.1分，全聯盟僅次於統一獅蒙德茲和隊友威能帝。

獅隊取得絕佳開局，首局靠林佳緯和陳傑憲雙安開場，最終卻僅靠胡金龍用內野安打攻下1分。樂天先發洋投霸鉧德扣除3局上的三上三下，其他半局都被獅隊攻上壘包，卻都能神奇地一一瓦解危機，包括2局上1出局的滿壘連續解決陳傑憲和陳鏞基。

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霸鉧德雖然拿下2勝0敗，4場先發都是單場要花80-90球才能撐5局多，沒有一次完成6局，今天對獅隊也是展現「痛苦式投法」，對打者球數走得深，壘上有人時的節奏非常緩慢，幾乎都在投球計時器倒數5至6秒才將球投出，此役前5局就超過1個半小時，靠後半段土投增快比賽節奏。

樂天總教練古久保健二直言，霸鉧德在牛棚控球就不穩，跟打者對決的每顆球之間時間都拖得長，用球數又多，讓守備的節奏比較差，「明明有些球可以在淺球數就解決打者，希望他可以把節奏調整好，好好跟打者去勝負。」

樂天總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

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