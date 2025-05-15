全國小學田徑賽金門寫新頁 五項、九人次破大會紀錄

首次在金門開跑的全國小學田徑賽落幕，總計有五項、九人次破大會紀錄。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕首次在金門開跑的全國小學田徑賽今天落幕，總計五項、九人次破大會紀錄，明年將由花蓮縣接辦。金門縣副縣長李文良說，歡迎選手未來以不同的身分，再回到這片曾經奮戰過的土地。

縣府教育處表示，此次賽事在教育部體育署指導下，由中華民國田徑協會與金門縣政府主辦。為期兩天的賽程在金門縣立體育場登場，這是金門首次承辦全國級小學體育賽事，吸引全台21縣市、近2000位選手、教練、裁判，共同在熱血奔馳中，為金門寫下歷史新猷。

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縣府表示，閉幕典禮有副縣長李文良、中華民國田徑協會副理事長翟學電、金門田徑運動委員會主委蔡其雍、金門縣教育處處長孫麗琪等人出席，典禮中宣布「115年全小運」由花蓮縣接棒主辦。

李文良說，全國近兩千位體育好手與師長齊聚這座曾經戰火紛飛、如今活力四射的小島。大家見證了無數孩子以汗水與毅力，寫下屬於他們的青春篇章，在金門不只留下精彩的成績，也留下對風獅爺、古洋樓、戰地坑道與高粱香氣的記憶。縣府誠摯歡迎大家未來再訪金門，用不同的身分，再度回到這片曾經奮戰過的土地。

縣府表示，本屆賽會共有12項競賽項目，5項9人次破大會紀錄，成績如后：

男子3000公尺競走：黃泰翔（高雄市）以14:24.88破大會紀錄。

女子壘球擲遠：許雅沛（彰化縣）以64.02公尺破大會紀錄。

男子4×100公尺接力：游淳凱、吳東倫、顏聖熹、劉宸浩（桃園市）以46.22秒刷新大會紀錄。

女子60公尺預賽：葉又瑄（新北市）以7.88秒（+0.2）破大會紀錄。

女子鉛球（6p）：楊棠羽（新北市）以13.32公尺、李宥樺（花蓮縣）以13.05公尺，雙雙突破大會紀錄。

混合12×100公尺大隊接力：葉又瑄、唐劉茜、黃榆茜、林暄婷、劉喬巧、黃筱媛、葉騏瑞、林東緯、吳洲智、張銁澔、曾彥鈞、林凱恩（新北市）以2:26.17創下紀錄。

縣府表示，賽事雖未出現全國紀錄，但賽事激烈、成績耀眼，顯示基層選手潛力無窮。

中華民國田徑協會理事長葉政彥十四日開幕式中表示，感謝金門縣政府提供這麼好的場地，也鼓勵所有選手享受比賽。（記者吳正庭攝）

金門田徑運動委員會主委蔡其雍（右四）到場參加閉幕頒獎。（金門縣政府教育處提供）

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