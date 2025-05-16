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MLB》宇宙道奇豪華輪值倒光光 今升上防禦破14的24歲左投

2025/05/16 07:27

羅布雷斯基。（美聯社）羅布雷斯基。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇先發輪值人手不足，衛冕軍道奇日前將佐佐木朗希放進傷兵名單，今天選擇將剛升上來的32歲牛棚右投費耶雷森（Jonathon Feyereisen）下放至小聯盟3A，升上24歲先發左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。

道奇雖擁有全聯盟最豪華的投手陣容，但近日先發投手陷入傷兵潮，大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、克蕭（Clayton Kershaw）和佐佐木朗希等人都高掛免戰牌，道奇的投手輪值深度已逼近極限。

佐佐木朗希日前因為右肩夾擠症候群進入15天傷兵名單，道奇將費耶雷森緊急升上大聯盟，不過他在14日對戰運動家表現不佳，後援2局被敲6安失3分，僅在大聯盟待了短短2天後就被下放至小聯盟，道奇則是把羅布雷斯基升上大聯盟。

羅布雷斯基去年首度升上大聯盟，今年4月9日曾迎來本季首場先發，但表現不盡理想，面對國民先發5局挨2轟失8分，防禦率高達14.40，隨後就被下放至小聯盟調整，在3A先發6場，繳出1勝1敗、防禦率4.15的成績。

今天對戰運動家將採牛棚車輪戰，取代佐佐木朗希先發的是紹爾（Matt Sauer），這也是他大聯盟生涯首度先發。

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