MLB》前日職MVP菅野智之遭背靠背開轟！失分創新高送雙城11連勝

菅野智之。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天迎戰近況火熱的雙城，前日職MVP菅野智之掛帥先發，卻在第3局遭到「背靠背」開轟，最終投完6.1局失掉4分，創下旅美生涯新高，終場金鶯0：4不敵雙城，吞下3連敗之餘也讓雙城奪下11連勝。

前2局雙方維持0：0，3局上菅野智之遭遇亂流，先被路易斯（Royce Lewis）敲出安打，雖然他馬上投出三振，但面對下一棒凱爾西（DaShawn Keirsey Jr.）被敲出2分砲，接著又遭「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）「背靠背」開轟，這是菅野大聯盟生涯首度被「背靠背」開轟，單局丟掉3分。

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菅野智之回穩後連續投出3個無失分半局，此時用球數已經來到93球，但仍在7局上站上投手丘，結果1出局後被卡斯楚（Willi Castro）敲出二壘安打，又被路易斯敲適時安打再掉1分後退場。總計菅野智之此役6.1局用103球有62顆好球，被敲6安包含2轟，失4分創大聯盟生涯新高，送出3次三振與1次保送，防禦率3.08。

雙城先發投手派岱克（Chris Paddack）此役先發7局只被敲出3支安打無失分，加上牛棚瓦蘭德（Louis Varland）與杜蘭（Jhoan Duran）各吃1局完美把關，終場4：0完封金鶯，奪下11連勝，也賞給菅野智之本季第3敗。

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