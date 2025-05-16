MLB》打者實力榜更新！大谷翔平衝上第2 洋基「法官」賈吉穩居第1

大聯盟官網打者實力榜更新。（取自大聯盟官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）更新打者實力排行榜，道奇日本巨星大谷翔平從上次的第4名衝上第2名；至於第1名依舊由洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）穩坐。

大谷翔平近期手感超火燙，艾德勒直言有如他衝著連3年奪MVP而來。截至目前大谷打擊率高達0.307，累積10次盜壘成功，攻擊指數1.056，得分46分領先全聯盟。此外，大谷也是目前唯3位全壘打與盜壘累積雙位數的打者，另外兩位是小熊塔克（Kyle Tucker）與（Pete Crow-Armstrong）。繼去年50轟50盜後，大谷今年也職續往40轟40盜邁進。

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而若要說今年最可怕的男人非賈吉莫屬，目前球季已經進行一個半月，賈吉仍是「四割男」，且幾乎所有打擊數據都領先全聯盟，包括打擊率（.412）、上壘率（.497）、長打率（.782）、攻擊指數 （1.279）、全壘打（15轟）、打點（41分）等數據上皆排名或並列第一。

榜單3到10名部分，分別為道奇佛里曼（Freddie Freeman，上次未進榜）、大都會阿隆索（Pete Alonso，上次第2）、大都會索托（Juan Soto，上次未進榜）、紅襪柏格曼（Alex Bregman，上次第7）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.，上次第3）、教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，上次第5）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber，上次未進榜）、大都會林多（Francisco Lindor，上次未進榜）。

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