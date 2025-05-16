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MLB》關鍵時刻實力更勝賈吉！美媒籲大谷別再投球、應效法貝比魯斯

2025/05/16 07:56

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季目標回歸二刀流，然而美媒《Sportico》卻撰文認為，大谷翔平的打擊價值過高，不應繼續執著於還想回到投手丘。

自2023年8月23日手肘再度受傷後，大谷至今仍未在大聯盟投手丘登板。儘管如此，作為指定打擊的他仍達成令人驚嘆的成就，去年單季達成50轟50盜，幫助道奇奪冠。《Sportico》表示，大谷是當今最強打者之一，實力甚至在關鍵時刻超越洋基賈吉（Aaron Judge）。

大谷已經接受生涯第2次尺側副韌帶重建手術，如今道奇仍持續讓他進行投球訓練，設法讓他重返投手丘。《Sportico》直言，這讓人不禁懷疑大谷為何要再次冒著受傷風險，去破壞目前完美的一切，並指出雖然這兩年道奇的先發輪值就像間醫療帳篷，但目前仍擁有聯盟最佳戰績之一，即便「投手大谷」沒復出，仍有望再度奪冠，「事實上，他根本不該再投球。」

《Sportico》還坦言，大谷其實是個容易受傷的球員，自2018年加盟天使以來，他已經歷2次手肘手術、1次膝蓋手術，還動過左肩盂唇撕裂修復手術，而正也是道奇應該擔憂的，大谷的打擊價值太高，不該再繼續冒險。

《Sportico》在文末表示，別忘了洋基當年從紅襪買下同樣是二刀流的貝比魯斯（Babe Ruth）後，因為他打擊太過驚人，乾脆不再讓他投球，從那之後貝比魯斯指先發過4場，最終生涯累積714轟，「道奇也該這麼做，大谷甚至連這4場都不該去投。」

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