MLB》「御用鐵捕」遭DFA！道奇塞揚神獸克蕭嘆：很多人可能都忘了...

巴恩斯與克蕭。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天為了升上農場頭號大物捕手拉辛（Dalton Rushing），將2屆冠軍資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）指定讓渡（DFA），對此他的多年來的好搭檔、3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）也吐露心聲。

35歲的巴恩斯生涯在道奇效力長達11個賽季，累積612場出賽，更蹲捕過44場季後賽。過往巴恩斯是克蕭的御用捕手，兩人合計搭配86場比賽、共508局，僅次艾利斯（ A.J. Ellis）的118場、829局，防禦率2.66。

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對於最親密的戰友遭到DFA，克蕭今天賽前受訪深感遺憾、充滿敬意地表示：「我很難過，他是我的摯友。」、「巴恩斯在場上與場下都是我最好的朋友，像他這樣具有強烈競爭意識的人很少見，他總是全力以赴，總能找到贏球的方法。」

「很多人可能已經忘了，但他曾在無數場季後賽中擔任先發捕手，為我們帶來許多勝利。所以像他這樣在球隊待這麼久的人離開，實在令人難過，我想大家的心情應該都一樣。」克蕭說道。

道奇今天先發捕手也確定將由拉辛蹲捕，迎來他的大聯盟初登場。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也解釋讓馬上讓拉辛先發蹲捕的原因，「我認為沒讓史密斯（Will Smith）連3場蹲捕是好事。」

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