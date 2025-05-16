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NBA》勇士三巨頭化學效應佳 柯瑞：未來2年仍有奪冠機會

2025/05/16 09:06

柯瑞。（資料照，路透）柯瑞。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士在西部準決賽以1勝4敗不敵灰狼遭到淘汰，這是自「萌神」柯瑞（Stephen Curry）帶隊以來首次系列賽5戰就出局的情況。柯瑞受訪表示，只要與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和D.格林（Draymond Green）並肩作戰，未來2年還有奪冠的機會。

「我們的合約還剩下2年，」柯瑞受訪表示，希望自己能夠和D.格林、總教練柯爾（Steve Kerr）和巴特勒持續合作，季後補強非常重要，為下一個賽季做好準備，不想再經歷為了打進季後賽衝刺2個月的煎熬。柯瑞認為現在的勇士主力陣容很完整，但夏天仍有許多決策要做。

柯瑞在季後賽次輪第一戰就因為左大腿後肌一級拉傷缺陣，雖然有機會能夠再第6戰復出，但球隊並未將戰局延續下去，他只能在場邊看著球隊黯然淘汰，柯瑞坦言非常失望，如果保持健康的話是有機會奪冠，但人生就是這樣，只能往前看。

柯瑞也補充說道，看看過去兩個月，他們從附加賽一路拚上來，還擊敗西部第2的火箭，這足以證明他們是有爭冠實力的。

柯瑞認為他與巴特勒的化學反應很好，他的加入讓大家相信自己有能力擊敗任何對手，球隊季中的決定是成功的，很期待下季的合作。

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