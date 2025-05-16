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MLB》地鐵大戰準備好「一打五萬」 索托坦言轉隊是艱難的決定

2025/05/16 09:32

索托。（資料照，路透）索托。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會明日起將與洋基進行「地鐵大戰」，也是陣中26歲強打索托（Juan Soto）轉隊後首度碰上前東家，而他接受《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）訪問時，坦言離開洋基是艱難的決定，也準備好面對洋基主場球迷滿滿的聲音。

索托去年從教士轉戰洋基，整年出賽157場繳出.288/.419/.569的打擊三圍，外帶109分打點與生涯最高的41發全壘打，標準化進攻指數（OPS+）179，也成功幫助球隊一路打進世界大賽，可惜最終不敵道奇無緣奪冠。

球季結束後，索托未來的去向也成為話題焦點，最終他與大都會簽下一紙15年總值高達7.65億美元（約新台幣230.9億元）的天價合約而並非留在洋基，打破大谷翔平的紀錄成為史上最貴。

根據紐媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）指出，洋基原本提出16年7.6億美元的報價，甚至一路成為能簽下索托的領頭羊，但直到大都會老闆寇恩（Steve Cohen）在期限前殺出並成為最後的贏家。

索托接受海曼訪問時提起此事，他坦言這是個艱難的抉擇，「洋基原本是我的首選，但我們最終無法讓這件事成行。不過總而言之，事情會如此發展往往都有個好理由，我相信我們所達成的事情，就讓我們繼續看下去。」

索托認為，他仍在尋找並調整融入這支新球隊的方式，他也表明成為大都會的一份子沒有絲毫後悔，「這是我做的決定，我很開心我做了這個決定。你望向四周，我們有支不可思議的球隊，而且他會長期成為一支強隊。」

明日起將作客強碰洋基，而面對滿滿的洋基球迷迎面而來的聲音，索托說：「我一個人要對他們五萬個人，你知道的，他們一定會試圖影響我，不過這就是棒球的一部份。」

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