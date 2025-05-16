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NBA》季後賽一度被冷凍 庫明加談未來：我不知道

2025/05/16 09:10

庫明加對於未來沒有正面回應。（美聯社）庫明加對於未來沒有正面回應。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天敗給灰狼，系列賽1比4在次輪淘汰，而隨著賽季結束，外界好奇陣中小將庫明加（Jonathan Kuminga）的去留問題，他本人被問到未來時，則是含糊表示「我不知道」。

庫明加本季一度打出漂亮數據，不過在受傷、交易案後，開始掉出輪換名單，季後賽一開始還被冷凍，直到一哥柯瑞（Stephen Curry）在次輪受傷，他才被解凍獲得上場時間，這也讓他與總教練柯爾（Steve Kerr）之間的關係，成為外界關心焦點。

被問到兩人之間的關係，庫明加表示他和總教練柯爾有許多起伏，但也是柯爾幫助他走到今天，不過對於未來，庫明加則是含糊表示「我不知道」。

庫明加本季出賽47場，其中10場先發，留下15.3分4.6籃板2.2助攻的成績，季後賽出賽8場，其中1場先發，場均15.3分。

賽季結束後庫明加將成為受限自由球員，他在接受其他隊報價後，勇士有48小時可以跟進，《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）、斯雷特（Anthony Slater）指出，雙方有意在今夏尋求先簽後換。

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