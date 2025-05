雙城橫掃金鶯,收下11連勝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕近況火燙的雙城,今天對上金鶯砲轟日籍投手菅野智之,終場4比0贏球,系列賽橫掃對手,也收下了11連勝,不過賽後雙城官方社群發文嘲諷金鶯,引發了討論。

雙城在橫掃金鶯後,官方社群發文寫道「這就是為什麼他們叫0」(So that's why they're called the 0's),把一般金鶯英文縮寫的「O’s」改成「0's」,發文充滿嘲諷意味。

這則發文引發球迷討論,有些球迷認為有趣,也有球迷認為官方帳號不應該這樣嘲諷別隊,也有球迷點出殘酷事實,指出儘管雙城11連勝,但他們在美聯中區戰績,依然只贏墊底的白襪。

雙城本季對戰金鶯6連勝,這6場都是在11連勝期間發生,《ESPN》統計指出,雙城11連勝為本季大聯盟最多,僅差一場就可追平上賽季寫下的12連勝,而隊史最長連勝紀錄,則是1991年的15連勝。

