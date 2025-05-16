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MiLB》差1轟完全打擊！「台灣怪力男」李灝宇4安鐵支、OPS上看.741

2025/05/16 10:22

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，今天面對洋基3A火力全開，6個打數敲出4支安打上演「鐵支」，甚至只差1支全壘打就能達成完全打擊，最終所屬球隊打擊大爆發，以20：7輾壓奪勝。

李灝宇今日擔任指定打擊打第3棒，首打席展現選球眼選到保送，最後靠著隊友瓊斯（Jahmai Jones）的3分砲回到本壘得分。

2局上李灝宇再次打擊，在滿球數的的情況下鎖定紅中伸卡掃成中右半邊、擊球初速高達108.7英里（約174.9公里）的二壘安打，隨後隊友也適時敲安成功踩回本壘，3上迎來第3次打擊機會，這次一棒咬中80.5英里（約129.6公里）偏低滑球，敲出中左半邊的三壘安打帶有1分打點，而擊球初速也高達101.1英里（約162.7公里）。

比賽來到5局上半滿壘，李灝宇再度把握機會，敲出102.2英里（約164.5公里）相當紮實的一壘安打送回2分，只差1轟就能完成完全打擊，之後也靠著隊友安打回壘得分。

7上第5打席吞下三振後，9局上半李灝宇在一、二壘有人時，擊出初速高達110.5英里（約177.8公里）的安打外帶1分打點，單場個人第4支安打進帳，而老虎也趁此機會打下大局，讓李灝宇單局獲得第2次打擊機會，可惜這次面對野手羅哈斯（Jose Rojas）敲成右外野飛球出局，無緣個人首次完全打擊成就。

李灝宇今日6打數敲出多達4支安打並選到1次保送，外帶4分打點並得到4分，吞下1次三振，是繼美國時間4月15日後再度打出鐵支表現，打擊率與整體進攻指數（OPS）飆升至.257與.741。

另外目前在海盜3A打拚的鄭宗哲，今天4打數苦無安打進帳，打擊率已掉到兩成以下來到.198。

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