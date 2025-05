MiLB》差1轟完全打擊！「台灣怪力男」李灝宇4安鐵支、OPS上看.741

李灝宇。(資料照,路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇,今天面對洋基3A火力全開,6個打數敲出4支安打上演「鐵支」,甚至只差1支全壘打就能達成完全打擊,最終所屬球隊打擊大爆發,以20:7輾壓奪勝。

李灝宇今日擔任指定打擊打第3棒,首打席展現選球眼選到保送,最後靠著隊友瓊斯(Jahmai Jones)的3分砲回到本壘得分。

2局上李灝宇再次打擊,在滿球數的的情況下鎖定紅中伸卡掃成中右半邊、擊球初速高達108.7英里(約174.9公里)的二壘安打,隨後隊友也適時敲安成功踩回本壘,3上迎來第3次打擊機會,這次一棒咬中80.5英里(約129.6公里)偏低滑球,敲出中左半邊的三壘安打帶有1分打點,而擊球初速也高達101.1英里(約162.7公里)。

Hao-Yu Lee stays hot with a sharp line drive double to right center. Exit velo of 108.7 MPH. pic.twitter.com/bORqUtVoas

比賽來到5局上半滿壘,李灝宇再度把握機會,敲出102.2英里(約164.5公里)相當紮實的一壘安打送回2分,只差1轟就能完成完全打擊,之後也靠著隊友安打回壘得分。

Hao-Yu Lee with a 2-run single to right center, and we are officially on cycle watch. pic.twitter.com/S6888Ko0d5