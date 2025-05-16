MLB》簽約就知佐佐木朗希傷病史 道奇總裁：這次問題不大

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希因右肩夾擠症候群將進入15天傷兵名單，棒球營運總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）今天受訪坦言，簽約時就已經知道佐佐木朗希的傷病史，這次的肩傷問題不大。

「他在過去這幾週都飽受肩膀不適的困擾，」道奇棒球營運總裁A.佛里曼今天談到佐佐木朗希的最新傷勢情況時表示，根據檢查結果顯示，傷勢並不嚴重，相信他能夠及時恢復健康為球隊做出貢獻，球團認為他有成為塞揚投手的潛力，要實現這一點，保持健康是最重要的。

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當被問到「佐佐木朗希從去年起就有肩膀問題，道奇是否在知情的情況下仍與他簽約？」對此，A.佛里曼表示，這不是什麼大問題。真正的大問題，是那種需要動手術、復原期長達1年，甚至1年半的情況，而朗希這次只是發炎，僅需要休息來恢復而已。

A.佛里曼也坦言，目前佐佐木朗希沒有回歸時間表，會在他發炎狀況解決後才會正式啟動復健計畫。對於佐佐木朗希想要盡快回歸，他表示，投手在傷勢還未完全痊癒時，只要感覺稍微比之前好一點，就會想趕快回到場上，但實際上，通常還沒有完全康復，在過去也看過很多類似的例子。

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