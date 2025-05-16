NBA》季後賽曾遭棄用的庫明加留金州or被交易？美媒曝勇士當前想法

庫明加。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕隨著勇士昨天在季後賽次輪遭到灰狼淘汰，陣中22歲新星庫明加（Jonathan Kuminga）未來去留也成為休季備受關注的焦點，權威體育媒體《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）與湯普森（Marcus Thompson II）也在報導中透露勇士球團當前想法。

日前傳出公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能有機會尋求新東家。但《The Athletic》報導提到，目前勇士沒有任何跡象表明會參加尚未成形的「字母哥爭奪戰」，球隊休季的討論焦點將放在如何圍繞柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）重新打造陣容。

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而庫明加市當中最關鍵的交易籌碼，勇士預計會提出790萬美元合格報價，讓他在7月成為受限自由球員，這給勇士在談判中保有一定主動權。庫明加效力勇士4年來表現起伏，近期在季後賽對火箭的系列賽遭棄用，但隨柯瑞再次輪受傷，庫明加重返輪替，對灰狼最後4戰分別繳出18、30、23與26分的表現。

聯盟人士指出，要相信勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）會讓庫明加與其他球隊簽約幾乎不可能，雙方仍可能討論續約；但消息人士也透露，雙方也預期將探索「先簽後換」的選項，如此一來能讓庫明加獲得理想合約與全新起點，同時也能替勇士換回即戰力角色球員。勇士高層普遍認為，球隊目前所有位置（特別是中鋒）都需要更高大的人選。

然而現在仍在5月中旬，庫明加未來尚未塵埃落定，總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與庫明加的經紀人仍須協商各種可能性。報導提到，如果庫明加最後續留，有傳聞指出總教練柯爾（Steve Kerr）願意在來季初期嘗試柯瑞、庫明加、格林（Draymond Green）與巴特勒的4人組合。

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