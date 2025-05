MLB》遊騎兵「地表最強投」力扛8局無失分！太空人布朗完投仍問天吞敗

「地表最強投」德葛隆主投8局無失分,幫助遊騎兵拿下6連勝。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰太空人的遊騎兵,進行雙方本季第1次交手,雖然打線面對26歲先發投手布朗(Hunter Brown)遭到壓制,但遊騎兵靠著「地表最強投」德葛隆(Jacob deGrom)8局無失分的超優異好投,幫助球隊以1:0完封太空人,收下6連勝。

布朗前5局讓遊騎兵吃足苦頭僅敲出1支安打,但在6局下半,埋伏在第8棒首名打者「漢堡哥」柏格(Jake Burger),咬中紅中93.3英里(約150.2公里)的卡特球一棒轟出中右外野大牆外,幫助遊騎兵突破僵局,不過之後打線還是被布朗強力壓制,無法再添得分數。

Jake Burger goes deep to give the @Rangers the lead #MLBNShowcase pic.twitter.com/Zuvt4D8BfP