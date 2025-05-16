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MLB》遊騎兵「地表最強投」力扛8局無失分！太空人布朗完投仍問天吞敗

2025/05/16 11:11

「地表最強投」德葛隆主投8局無失分，幫助遊騎兵拿下6連勝。（法新社）「地表最強投」德葛隆主投8局無失分，幫助遊騎兵拿下6連勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰太空人的遊騎兵，進行雙方本季第1次交手，雖然打線面對26歲先發投手布朗（Hunter Brown）遭到壓制，但遊騎兵靠著「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）8局無失分的超優異好投，幫助球隊以1：0完封太空人，收下6連勝。

布朗前5局讓遊騎兵吃足苦頭僅敲出1支安打，但在6局下半，埋伏在第8棒首名打者「漢堡哥」柏格（Jake Burger），咬中紅中93.3英里（約150.2公里）的卡特球一棒轟出中右外野大牆外，幫助遊騎兵突破僵局，不過之後打線還是被布朗強力壓制，無法再添得分數。

雖然打線僅僅只打下唯一1分，但遊騎兵今日掛帥德葛隆展現強投本色，用球數96球投完8局，被敲5支安打沒有失分，送出7次三振與1次保送，也是自美國時間2021年4月23日後，睽違1484天再度投到8局，而球隊再9局上派出阿姆斯壯（Shawn Armstrong）也順利關門成功收下勝利，讓布朗即便8局完投仍「問天」吞敗。

雙方上演相當精采的投手戰，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是自美國時間去年5月14日的馬林魚、老虎之戰後，再次有兩隊先發投手皆投出至少8局，且失掉不超過1分的成績，當時馬林魚與老虎分別派出維瑟斯（Ryan Weathers）與歐森（Reese Olson）掛帥，都繳出8局無失分的表現，最終馬林魚以1：0奪勝。

布朗今日完投8局僅失1分，但自家打線遭到封鎖「問天」吞敗。（法新社）布朗今日完投8局僅失1分，但自家打線遭到封鎖「問天」吞敗。（法新社）

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