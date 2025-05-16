MLB》5月全壘打效率驚人！搖頭娃娃日超會轟 大谷笑說只是巧合

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰運動家，並舉辦「50轟50盜」的大谷搖頭娃娃日，日本二刀流球星大谷翔平3度在自己的搖頭娃娃日開轟，賽後受訪笑說只是巧合。

大谷翔平此役在3、4兩局連2打席開轟，本季第14轟和第15轟出爐，單場繳出5支2，灌進6分打點，另外吞下2次三振，打擊率升至0.310，上壘率0.409，長打率0.673，OPS高達1.082。

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對於自己單場雙響砲的表現，大谷翔平賽後受訪表示，3局下的全壘打很關鍵，因為拉開了比數，而之後的全壘打則是揮棒感覺很好，雖然球飛得不高，但距離夠還是飛了出去。

大谷翔平在4場個人搖頭娃娃日3度開轟，上一次在今年4月2日對戰勇士的比賽中敲出再見全壘打，大谷翔平對此笑說：「應該只是巧合，但在滿場球迷情況下贏球，對選手來說是非常開心的事，即使不是搖頭公仔日，我也會努力幫助球隊贏球。」

大谷翔平在5月出賽13場就敲出8轟，他認為自己只是每一個打席都希望能打出好內容，這從季初到現在都沒變過，希望能一步步提升打席品質，到球季後半段時保持最佳狀態。

道奇今天在主場舉辦「50轟50盜」的大谷搖頭娃娃日。（美聯社）

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