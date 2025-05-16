NBA》射手希爾德喊話終生勇士！2冠軍老臣也想續留但理解殘酷現實

希爾德。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士昨天在季後賽次輪遭灰狼淘汰，今天在記者會上，射手希爾德（Buddy Hield）喊話想永遠留在勇士隊；而兩位昔日冠軍老臣小裴頓（Gary Payton II）與魯尼（Kevon Looney），也表達想續留的意願。

希爾德休季與勇士簽下4年2100萬美元合約，本季例行賽全勤82場（22場先發），場均11.1分3.2籃板1.6助攻，投籃命中率41.7%，三分命中率37%。今年季後賽，希爾德出賽12場，場均12.5分3.5籃板1.8助攻1.2抄截，三分命中率42.9%。

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今天受訪希爾德坦言，今年球季能在勇士效力，是他打籃球以來最開心的一段時光，也喊話自己想成為終生勇士人。同時他也提到，自己的打法與勇士的戰術相當契合，但也明白職業運動的不可預測性。

至於小裴頓與魯尼兩位老將，過去也一同幫助奪下冠軍，兩人也表達未來想繼續效力勇士的想法。小裴頓表示：「希望我還能在聯盟多打幾年，如果能實現這個夢想就太棒了，我熱愛這球隊，喜歡為柯爾（Steve Kerr）效力。」

魯尼也透露，自己已經和勇士管理層就回歸一事進行初步討論，也對達成協議保持樂觀態度，但他也坦言：「這就是 NBA，事情總是會發生變化，尤其是當你沒有贏（總冠軍）的時候，所以我也準備好面對一切可能性。」

魯尼與小裴頓。（資料照）

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