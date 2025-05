MLB》單場雙響砲並列全壘打王！ 大谷翔平開轟締兩大超狂紀錄

大谷翔平。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在主場迎戰運動家,同時是「50轟50盜」的大谷搖頭娃娃日,日本二刀流球星大谷翔平單場雙響砲,共灌進6分打點連續兩天開轟,本季第14轟、15轟出爐,道奇前4局取得15:2領先。

大谷翔平首局首打席遭到運動家29歲右投畢多(Osvaldo Bido)三振,2局下在一三壘有人的情況下擊出右外高飛犧牲打,送回道奇第4分。

大谷翔平3局下在一二壘有人時上場打擊,瞄準32歲牛棚右投亞歷山大(Jason Alexander)外角81.8英里的變速球,擊成左外野3分砲,本季第14轟出爐,連續兩天開轟,帕赫斯(Andy Pages)之後也補上一支3分全壘打,道奇單局灌進7分。大谷翔平這一轟擊球初速高達102.9英里,飛行距離為382英呎。

大谷翔平在4局下又敲出中外野2分彈,連續兩打席開轟,本季第15轟出爐,擊球初速高達109.6英里,飛行距離為418英呎。大谷在5月已經累積8轟,追平自己在2023年所寫下的5月8轟個人最多紀錄,這也是大谷生涯對戰運動家的第22轟,超越對戰遊騎兵的21轟,高居所有對戰球隊最多。

大谷目前已經與洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)和費城人重砲史瓦伯(Kyle Schwarber)並列全聯盟最多,更與史瓦伯並列國聯全壘打王。(首次上稿時間 11:38;更新時間 11:45)

Shohei Ohtani goes yard on his bobblehead night! pic.twitter.com/Oy1ebsu4eO

OHTANI AGAIN!



He's now tied for the Major League lead with 15 home runs! pic.twitter.com/oJkQSknrbK