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MLB》單場雙響砲並列全壘打王！ 大谷翔平開轟締兩大超狂紀錄

2025/05/16 11:45

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰運動家，同時是「50轟50盜」的大谷搖頭娃娃日，日本二刀流球星大谷翔平單場雙響砲，共灌進6分打點連續兩天開轟，本季第14轟、15轟出爐，道奇前4局取得15：2領先。

大谷翔平首局首打席遭到運動家29歲右投畢多（Osvaldo Bido）三振，2局下在一三壘有人的情況下擊出右外高飛犧牲打，送回道奇第4分。

大谷翔平3局下在一二壘有人時上場打擊，瞄準32歲牛棚右投亞歷山大（Jason Alexander）外角81.8英里的變速球，擊成左外野3分砲，本季第14轟出爐，連續兩天開轟，帕赫斯（Andy Pages）之後也補上一支3分全壘打，道奇單局灌進7分。大谷翔平這一轟擊球初速高達102.9英里，飛行距離為382英呎。

大谷翔平在4局下又敲出中外野2分彈，連續兩打席開轟，本季第15轟出爐，擊球初速高達109.6英里，飛行距離為418英呎。大谷在5月已經累積8轟，追平自己在2023年所寫下的5月8轟個人最多紀錄，這也是大谷生涯對戰運動家的第22轟，超越對戰遊騎兵的21轟，高居所有對戰球隊最多。

大谷目前已經與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列全聯盟最多，更與史瓦伯並列國聯全壘打王。（首次上稿時間 11:38；更新時間 11:45）

大谷翔平單場雙響砲。（美聯社）大谷翔平單場雙響砲。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

大谷翔平單場雙響砲。（美聯社）大谷翔平單場雙響砲。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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